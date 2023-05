Starea de urgență în Republica Moldova a fost prelungită cu încă 60 de zile, începând din 4 iunie.





Decizia a fost votată de 58 de deputați în cadrul ședinței de vineri, 26 mai, a Parlamentului, în urma propunerii venite din partea Guvernului.

Autoritățile își argumentează hotărârea prin continuarea atacurilor armate ale Federației Ruse asupra țării vecine și probabilitatea foarte înaltă a contraofensivei forțelor armate ucrainene.

„Avem contraofensiva ucraineană, avem extinderea instabilității inclusiv pe teritoriul Rusiei. Starea de urgență o cer in legătură cu mai multe motive: afectarea infrastructurii, dar și atunci când cetățenii din Ucraina nu au ce mânca, nu au apă, atunci se pornesc fluxurile migraționale. Guvernul are nevoie de capacitatea de a lua decizii imediate. Noi trebuie să vedem situația reală din regiune. Aici în Europa secolului 21, agresiunea este lângă hotarul nostru. Am fost întrebat de ce în 30 de ani, pentru prima dată, guvernăm prin acest mecanism. În ultimii 30 de ani, în Moldova și în toată Europa, nu a existat o astfel de agresiune barbară și nu au existat atâtea distrugeri”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, de la tribuna Parlamentului.