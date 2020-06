Starea de alertă în România a fost prelungită cu 30 de zile

Guvernul de la Bucureşti a aprobat în şedinţa de marţi prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. Hotărârea a fost adoptată „în unanimitate” în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat premierul Ludovic Orban. Guvernul a decis să redeschidă bisericile pentru slujbe în interior cu o serie de condiții care vor fi stabilite prin ordin comun MS-MAI.

De asemenea, vor fi reluate activitățile de jocuri de noroc.

Aceste decizii de adaugă celor de săptămâna trecută care prevăd redeschiderea mall-urilor, cu excepţia cinematrografelor, restaurantelor şi sălilor de jocuri, reluarea activității sălilor de fitness, reluarea activității în after-school-uri şi grădiniţe pe perioada verii.

În acelaşi timp, se interzicere participarea la evenimente private în spații închise cu mai mult de 20 de persoane, iar în spații deschise, cel mult 50 de persoane.

În interiorul localităților este interzisă circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleaiași familii.

"Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare (...) În plus față de decizia de vineri, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor", a spus Orban.Acesta a precizat că bisericile nu au fost închise nici până acum, însă au fost permise doar evenimente cu număr redus.