Stare de urgenţă la Ottawa. Mii de manifestanți protestează împotriva vaccinării obligatorii anti-COVID

Stare de urgenţă la Ottawa. Miile de manifestanți împotriva vaccinării obligatorii anti-COVID, adunaţi de mai bine de zece zile în centrul capitalei canadiene, au depăşit numeric poliţia. Autoritățile recunosc că nu mai pot controla situația și au nevoie de resurse suplimentare pentru a opri protestul."Situaţia este la fel ca în timpul inundaţiilor din 2017, 2019, când starea de urgenţă ne-a oferit timp să procurăm nisip şi vehicule suplimentare fără a trece printr-un proces de licitaţie. Acest lucru ar putea dura săptămâni întregi. Acum ne aflăm într-o situaţie şi mai complicată şi trebuie să depăşim procesele birocratice pentru a le oferi poliţiştilor noştri, cât mai repede, ceea de ce au nevoie."Manifestația faţă de obligativitatea vaccinării are la origine mişcarea „Convoiul libertăţii”, iniţiată de camionagii. Aceasta a început acum zece zile, ca o mișcare împotriva condiției puse de autoritățile canadiene ca șoferii transfrontalieri să se vaccineze. Ulterior, mitingul s-a transformat într-o demonstrație de amploare. Mii de oameni s-au alăturat mișcării şi protestează faţă de măsurile de sănătate publică și a guvernului Trudeau."Mi-am dat demisia. Nu am aşteptat să fiu dată afară. Am ales să nu fiu vaccinată.""Oamenii ar trebui să fie liberi. Nu vreau să trăiesc într-o ţară comunistă. Oamenii trebuie să decidă singuri dacă vor să se vaccineze sau nu, fără să-şi piardă casa, locul de muncă sau veniturile."Proteste faţă de măsurile anti-COVID au avut loc şi în Europa. Sute de oponenți ai vaccinării obligatorii au ieșit pe străzile din Madrid. Iar la Rotterdam, în ciuda vremii nefavorabile, mii de oameni s-au alăturat unei demonstrații care însă s-a desfășurat în mod pașnic. Ca urmare a presiunii publice, autoritățile olandeze au început să reducă treptat restricțiile.