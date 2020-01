Stare de urgenţă la 112: angajaţii nu şi-au primit salariile pentru luna decembrie

Guvernului pare să-i scape situaţia de sub control. Nici angajaţii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 nu şi-au ridicat încă salariile pentru luna decembrie şi au anunţat astăzi că sunt gata să intre în grevă, dacă nu le vor primi în cel mai apropiat timp.

Iniţial, şeful Serviciului, Liviu Oboroc, a refuzat să comenteze subiectul. La scurt timp, a revenit cu un apel şi ne-a declarat că a luat legătura cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor. Aceştia l-au informat că vor rezolva problema în cel mai scurt timp, iar oamenii, cel mai probabil, îşi vor primi salariile mâine.

Liviu Oboroc mai spune că problema ar fi una tehnică. Nici ministrul Finanţelor, nici serviciul de presă a instituţiei nu au fost de găsit la telefon.

"Pot confirma că salariile pentru luna decembrie există restanţe la achitarea lor şi este un exerciţiu bugetar de la început de an care respectiv transferurile în conturile Instituţiei Publice Serviciul 112 încă nu au ajuns. Noi am avut astăzi discuţii cu Ministerul Finanțelor, care ne-a confirmat că plăţile au fost făcute. Efectiv mâine angajaţii îşi vor ridica salariile. 02:01 Noi regretăm această situaţie, dar ne-a depăşit. Noi am întreprins toate măsurile să evităm la maxim această situaţie", a menţionat Oboroc.



Între timp, oamenii îşi aşteaptă lefurile.



"Angajaţii îşi aşteaptă salariul. Ei au fost informaţi, noi în fiecare zi le spuneam angajaţilor ce se aude cu salariul, respectiv toţi cunosc care-i situaţia. Operatorii n-o să facă grevă, lucrăm normal, primi apeluri, salvăm vieţi omeneşti", a declarat Carolina Sclifos, , şefa Direcţiei preluare apeluri de urgenţă din cadrul 112.



"Este o situaţie care ne crează un disconfort, dar asta este situaţia, aşteptăm să primim. Am soţ, el a primit salariul şi folosesc şi eu banii lui, altfel avea să împrumut", a spus Victoria Mitrofan, operator 112.



Guvernul nu ştie că angajaţii serviciului 112 îşi aşteaptă salariile de câteva săptămâni. Ofiţerul de presă al Executivului, Marina Nani, ne-a declarat că lefurile acestora nu sunt plătite de Cancelaria de Stat, iar responsabili de achitarea acestora se face directorul instituţiei.

Serviciul 112 este o structură integrată care preia apelurile pentru serviciul medical de urgenţă, poliție și pompieri. A devenit operațional în ţara noastră în iulie 2018. Numărul 112 este gratuit şi poate fi apelat 24 din 24 de ore, de pe orice telefon fix sau mobil în Moldova şi în Uniunea Europeană.

Ţara noastră este a 37-a din lume care a implementat acest serviciu. Anul trecut, la 112 au fost înregistrate peste 3 milioane de apeluri şi 13 mii de mesaje scrise.

Zilnic, serviciul recepţionează aproape 9 mii de solicitări.