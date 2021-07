Stare de urgenţă în vestul Canadei, din cauza incendiilor de vegetaţie de amploare

Incendiile de vegetaţie fac prăpăd în vestul Canadei, acolo unde a fost decretată stare de urgenţă. Doar pe parcursul zilei de marţi, peste cinci mii de oameni din provincia Columbia Britanică au primit ordin de evacuare, iar încă în jur de 32 de mii au fost îndemnați să se pregătească să-şi părăsească locuinţele în orice moment."Locuitorii care au rămas fără case vor fi cazaţi în hoteluri până când vom găsi adăposturi."Flăcările se extind cu repeziciune și au distrus deja peste trei mii de kilometri pătraţi de vegetaţie, dar şi numeroase locuinţe. Peste trei mii de pompieri luptă cu incendiile, care se extind cu repeziciune din cauza temperaturilor ridicate și a vântului. O situație similară este şi în statul american Oregon, unde suprafaţa afectată de flăcări este mai mare decât oraşul Los Angeles."Nu aveam deloc timp. Când am urcat în maşină, m-am uitat în oglindă şi am văzut că flăcările au trecut peste drum. Apoi am văzut că locuinţa mea era în flăcări."Incendii se înregistrează şi în metropola americană New York. Autorităţile au fost astfel obligate să emită o alertă privind calitatea aerului.