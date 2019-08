STARE DE URGENŢĂ ÎN SUA. Uraganul Dorian ar putea lovi Florida zilele viitoare

În statul american Florida e stare de urgenţă. Uraganul Dorian ar putea ajunge la ţărm în următoarele zile. Furtuna creşte în intensitate pe măsură ce se apropie de continent.

Experţii au estimat că atunci când va ajunge în Florida, Dorian va fi un uragan de categoria 4 din 5. Oamenii din zonele ameninţate şi-au făcut provizii şi s-au baricadat în case. Preşedintele Donald Trump și-a anulat vizita în Polonia din cauza uraganului.

"Am supravieţuit uraganelor Andrew, Wilma şi Irma. Nu vreau să mai trec prin altă furtună."



"Nici nu ştim ce ne aşteaptă."



Autorităţile locale au anunţat stare de urgenţă în întregul stat Florida şi au îndemnat oamenii să-şi facă provizii.



"Nu cunoaştem detalii despre uragan, dar ştim că este unul puternic. Fiţi pregătiţi pentru deconectarea curentului electric. Vă recomandăm să aveţi pregătite medicamente de primă necesitate, apă şi mâncare pentru următoarele şapte zile."



"Am cumpărat vin, multă apă, tartine. Nu sunt speriată. E sudul Floridei, avem uragane mereu."



Între timp, liderul de la Washington şi-a amânat vizita în Polonia, pentru a fi alături de americanii din Florida în următoarele zile. Oficialul american trebuia să participe la ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial.



"Pentru a fi sigur că toate resursele necesare vor fi disponibile în timpul şi după furtună, am decis să-mi anulez vizita în Polonia."



Centrul Naţional pentru Uragane a catalogat ciclonul Dorian drept o furtună de categoria 1 din 5. Când va ajunge în Florida, la începutul săptămânii viitoare, Dorian ar urma să fie de categoria 4. Vântul va bate cu peste 200 de kilometri pe oră. Uraganul Dorian a făcut deja pagube în Insulele Virgine Americane, aflate lângă Puerto Rico.