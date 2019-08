Stare de alertă în mai multe țări europene din cauza incendiilor. Flăcările au cuprins mai multe zone din Spania

Stare de alertă în mai multe țări europene din cauza incendiilor. Flăcările au cuprins mai multe zone din Spania și Grecia. Cel puțin 50 de incendii de vegetație afectează în prezent teritoriul elen. Un sfert din insula Elafonisos a fost mistuit de flăcări, iar un sat de vacanță din regiunea Maraton, din apropierea capitalei Atena, a fost evacuat.



Oamenii au fost rugaţi să-şi părăsească locuinţele, chiar dacă pompierii ţin situaţia sub control. Şi asta deoarece autoritățile elene vor să evite un nou scenariu dezastruos, asemănător celui de anul trecut din stațiunea Mati, unde peste 100 de persoane au murit în cel mai grav incendiu de vegetație produs vreodată în această țară. Afectați de intemperii sunt şi turiştii unui hotel de pe insula Elafonisos, pe care autoritățile locale i-au evacuat. Şi cei care făceau camping au fost nevoiţi să-şi părăsească în grabă corturile.



”Nu a venit nimeni să ne spună ce trebuie să facem, am decis singuri să părăsim campingul. Nu a fost declanșată o alarmă și nimeni nu ne-a dat documentele. Ele se află în continuare în camping.”



”Acum, trebuie să așteptăm ca angajații campingului să ne întoarcă documentele. Este o problemă, pentru că ei au închis sala de primire, unde sunt actele noastre. Nu putem să ne întoarcem fără ele în Italia.”



Este pentru prima dată din 2012 când Grecia se confruntă concomitent cu temperaturi caniculare, vânt puternic și secetă. Între timp, sute de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați de pe insula spaniolă Gran Canaria, după ce flăcările au mistuit deja o mie de hectare de vegetație.



Potrivit autorităților locale, de vină ar fi un localnic, care suda o poartă. O scânteie a fost suficientă pentru ca vegetația uscată să ia foc. Bărbatul a fost identificat și se află în arest. Misiunea pompierilor este îngreunată de relieful muntos al insulei.



Totodată, pădurile din Siberia continuă să ardă după mai bine de două săptămâni. Peste 200 de mii de hectare au fost mistuite de flăcări. Organizațiile ecologiste spun că emisiile de de carbon, rezultate în urma incendiilor din Siberia, echivalează cu poluarea produsă de 36 de milioane de maşini într-un an.