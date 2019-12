Star Wars, debut în forță. "The Rise of Skywalker" conduce în box office-ul mondial

Debut în forță pentru ultimul film din seria Star Wars. "The Rise of Skywalker" a adunat 374 de milioane de dolari din vânzări de bilete în primul weekend de la lansare și conduce în box office-ul mondial. Pelicula regizată de J. J. Abrams a depășit la încasări filmele "Jumanji: The Next Level", "Frozen II" și musicalul "Cats".

"Star Wars: The Rise of Skywalker" încheie franciza, urmărită de generații întregi de-a lungul a peste 40 de ani. Recenziile nu sunt însă cele mai bune, având un scor de doar 57% pe site-ul Rotten Tomatoes.

Pe locul doi în box office se află filmul "Jumanji: The Next Level", care a acumulat în ultimul weekend 58 de milioane de dolari, ajungând la 312 milioane de dolari în zece zile de la lansare.

În cel de-al doilea film, vedetelor Dwayne Johnson, Kevin Hart și Jack Black li se adaugă legendarul actor Danny de Vito pentru a forma o distribuție de excepție.

Încheie podiumul desenul animat "Frozen II", care a acumulat 43 de milioane în ultimul weekend.

Lansat acum o lună, pelicula a acumulat un total de peste 1,1 miliarde de dolari din vânzări de bilete, fiind al patrulea cel mai profitabil desen animat din istorie.