Star de la Hollywood, achitat într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor (VIDEO)

Actorul Kevin Spacey a fost achitat în dosarul de agresiune sexuală asupra unui minor. După două săptămâni de proces într-un tribunal din Manhattan, juriul a decis că Anthony Rapp nu a reușit să dovedească faptul că a fost molestat de starul de la Hollywood.

Cu toate acestea, judecătorul a permis ca procesul să continue. În 2017, Rapp l-a acuzat pe starul House of Cards că l-a molestat în 1986 la o petrecere la el acasă. Atunci Anthony Rapp avea 14 ani, iar Spacey - 26.

Kevin Spacey a negat acuzația împotriva sa, spunând că nu a rămas niciodată singur cu Rapp. Actorul a fost primul dintre cei peste 20 de bărbați care l-au acuzat deschis pe Kevin Spacey de hărțuire sexuală. Nimeni dintre ei nu a obţinut însă o decizie favorabilă în instanță.

Trei procese sunt pe rol încă în Marea Britanie.

Scandalurile i-au compromis însă cariera lui Spacey. Netflix l-a concediat din serialul House of Cards, unde a jucat rolul principal. În plus, în august, un tribunal din Statele Unite l-a obligat să achite 31 de milioane de dolari producătorilor pentru a recupera costurile din cauza excluderii acestuia, care au dus la remake-ul unui sezon întreg.

Kevin Spacey are două premii Oscar pentru rolurile sale din American Beauty și The Usual Suspects, și a primit, de asemenea, mai multe trofee pentru rolul principal din House of Cards.