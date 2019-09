Stanislav Pavlovschi: Maia Sandu nu își dă seama cât de importantă este respectarea Constituției

Stanislav Pavlovschi dezminte informațiile aduse de premierul Maia Sandu, precum că s-a retras de la guvernare pentru că nu a avut curaj.

Fostul vicepreşedinte al PPDA susține că nerespectarea Constituției a servit un temei pentru retragerea sa din compenența Guvernului.

"Aseara, la Jurnal TV, dna Sandu a declarat ca retragerea mea din Guvern in iunie 2019 a fost cauzata de lipsa de curaj din partea mea.

Este fals!



Odata ce eu am decis sa ma retrag din politica, si in ajunul alegerilor locale din octombrie, eu nu voi intra in discutii publice cu domnia sa.



Sa spun doar ca regret mult ca o persoana de rand atat de inalt nu isi da seama cat de importanta este respectarea Constitutiei. Or, anume asta a servit drept temei pentru repragerea mea din componenta Guvernului.

In confirmarea spuselor mele, atasat puteti vedea Declaratia de incetare a functiei pe care eu am expediat-o doamnei Prim-ministru pe 16 iunie 2019.

Pe durata crizei constitutionale, in perioada 8-14 iunie 2019 eu am fost in componenta Guvernului si m-am retras doar atunci cand criza constitutionala deja si-a luat sfarsit.

Cred ca societatea noastra are dreptul sa cunoasca tot adevarul", a scris Stanislav Pavlovschi pe pagina sa de Facebook.

PUBLIKA.MD amintește că Stanislav Pavlovschi şi-a dat demisia din funcţia de vicepreşedinte al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr.