Stâlpii "discordiei" de la Străşeni au fost strămutați

Stâlpii de la Strășeni, care ”răsar” din carosabil, au fost strămutați. După aproape o săptămână, responsabilii de la Administrația de Stat a Drumurilor au primit autorizația din partea distribuitorului de energie electrică, de a reamplasa pilonii. Lucrările au fost efectuate joi după amiază de către o companie privată.



La fața locului din preajma gării de la Strășeni am surprins lucrând în jur de zece muncitori. Unul dintre ei ne-a explicat că mai mulți agenți economici nu au fost de acord ca stâlpii să fie mutați în fața edificiilor care le aparțin.



”Facem demontarea și montarea pilonilor electrici care au fost vizați și de televiziune și de administrația publică locală, de cetățeni. Agenții economici au fost împotrivă ca noi să instalăm pilonii în fața sediului dumnealor, am fost nevoiți să lăsăm. I-am scos, am montat subteran firele. Am scos toată problema”.



Am contactat reprezentanții de la Administrația de Stat a Drumurilor pentru a a afla dacă muncitorii vor asfalta gropile rămase după ce au fost scoşi stâlpii.

Deocamdată nimeni nu a răspuns la apelurile noastre. Anterior responsabilii de acolo spuneau că din cauza ploilor abundente, în zonă exista pericol de prăbușire a unor porțiuni de drum, astfel a fost pus doar un strat de asfalt, pentru a preveni acel risc.

Reparația traseului Chișinău-Ungheni a început în anul 2014, lucrările însă au fost amânate de mai multe ori.

Ultimul termen stabilit de autorități pentru darea în exploatare a arterei renovate este vara anului 2020.