STALIN ÎN CINEMATOGRAFELE DIN RUSIA. Filmul a fost apreciat atât de pensionari, cât şi de tineri

Controversatul film „Moartea lui Stalin“ rulează în cinematografele din Rusia, deşi a fost interzis de oficialii de la Moscova.

Pelicula este o comedie de producţie britanică pe care Ministerul rus al Culturii a catalogat-o drept extremistă şi insultătoare. Printre primii spectatori sunt pensionari care au trecut prin vremurile staliniste.



"Nu pot spune că m-a impresionat filmul, dar nici nu cred că trebuie să fie interzis. Fiecare dintre noi trebuie să decidă dacă îi place sau nu această peliculă. Eram adolescentă când Stalin încă trăia. Am fost la înmormântarea lui. Nu pot spune că ceea ce am văzut în acest film m-a supărat în vreun fel."



" - Felul în care este interpretat rolul lui Stalin este îngrozitor. - A fost amuzant? - Dimpotrivă, în momentul în care alţi spectatori râdeau, eu nu vedeam nimic amuzant."



Tineri au apreciat pelicula drept o comedie uşoară şi simpatică.



" - Filmul este excepţional. Nu mă aşteptam să fie atât de bun.

- A fost amuzant? - Eu am râs. Este o comedie foarte bună."



În toamna anului trecut, şi filmul "Matilda", regizat de Alexei Uciteli, a stârnit controverse dure în societatea rusă. Producţia prezintă povestea de dragoste dintre ultimul ţar al Imperiului rus, Nicolai al II-a, şi balerina Matilda Kşesinskaia.

Creştinii din Rusia s-au arătat indignaţi pentru că, după părerea lor, în peliculă este ştirbită imaginea ţarului. În data de 17 iulie 1918, Nicolai al II-lea, soţia şi cei cinci copii ai săi, au fost executaţi la ordinul lui Vladimir Lenin.

După căderea regimului comunist, când mormântul său a fost descoperit, ultimul ţar al Imperiului rus a fost canonizat.