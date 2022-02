Stadionul Republican, în vânzare. Deputaţii BCS au protestat în faţa Guvernului şi a Ambasadei SUA

Agenţia Proprietăţii Publice a început procesul de vânzare a fostului Stadion Republican Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Recent, agenţia a supus dezbaterilor publice un proiect în acest sens. Documentul prevede semnarea unui memorandum între Guvernul Statelor Unite şi cel al Republicii Moldova. În act este stipulat că terenul de 5,18 hectare din strada Tighina nu va fi vândut la un preţ mai mic decât cel de piaţă.

Altceva susţin însă deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor, care, în semn de protest, au manifestat în faţa sediului Guvernului şi a misiunii diplomatice americane:

"- Ţara nu se vinde! - Ţara nu se vinde! - Ţara nu se vinde! - Moldova, stat suveran! - Moldova, stat suveran!"

Deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor au acuzat lipsă de transparenţă în procesul de vânzare a terenului.

"Astăzi putem constata, în primul rând, că au fost încălcate un şir de norme legale. Legea cu privire la deetatizarea proprietăţii publice şi multe altele, despre transparenţă, nici vorbă, despre licitaţii, nici vorbă", a declarat Grigore Novac, deputat BCS.



Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, ne-a declarat că protestul organizat de Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor are un mesaj politic incorect. Aceasta susţine că preţul de vânzare a terenului nu va fi mai mic decât cel de piaţă, iar procesul de înstrăinare este transparent. Am solicitat o reacţie şi de la reprezentanţii Agenţiei Proprietăţii Publice, dar încă nu am primit un răspuns.



Legea prin care terenul fostului Stadion Republican a fost transmis pentru construcţia Ambasadei SUA a fost promulgată în 2018. Documentul a fost semnat de fostul speaker al Parlamentului, Andrian Candu, după refuzul preşedintelui de atunci, Igor Dodon, care a fost suspendat. Ulterior, în data de trei decembrie 2020, deputații PSRM și cei din Platforma "Pentru Moldova", din care făceau parte şi deputaţii ŞOR, au votat în două lecturi abrogarea Legii prin care s-a înstrăinat terenul. Ambasada SUA la Chişinău a precizat atunci că scandalul afectează relațiile dintre SUA și Republica Moldova.