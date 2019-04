ȘS Speranța a dispus de ASEM cu scorul de 57-52

Echipa feminină a școlii sportive Speranța Chișinău s-a calificat în finala campionatulului național de baschet. În cea de-a treia partidă a seriei semifinale discipolele Olgăi Tîrzîman au dispus de formația Academiei de Studii Economice cu scorul de 57-52. Speranța a cîștigat net seria cu scorul general de 3-0.

"A fost o partidă emoționantă. Am luptat până în ultimul moment și am câștigat. Suntem foarte fericite. A fost primul meci cu adevărat greu din acest sezon. Am jucat ca o echipă adevărată. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a câștiga", a spus jucătoare ȘS Speranța, Adelina Glăvan.

"Astăzi le-am oferit timp de joc baschetbalistelor mai tinere. Ele vor juca în finala campionatului Republicii Moldova de până la 16 ani și astăzi au avut o pregătire pentru acel meci. Eram pregătită să intru și eu pe teren la finalul partidei, dacă ar fi fost necesar", a spus antrenoare/jucătoare ȘS Speranța, Margarita Șolopa.



De cealaltă parte, Vasile Scutelnic, antrenorul echipei studențești, a acuzat probleme de lot. El nu a avut lângă sine, pe banca de rezerve, nici o jucătoare.



"Două jucătoare importante sunt accidentate, iar alte două fete, care locuiesc în afara orașului, nu au putut ajunge la meci. Din păcate am jucat doar cu 5 baschetbaliste", a spus antrenor ASEM, Vasile Scutelnic.



În finala campionatului național de baschet feminin, Speranța va juca cu CS ”Politeh” Chișinău, care, în cealaltă serie semifinală a dispus, tot cu scorul general de 3-0, de echipa Școlii Sportive din Basarabeasca.