Сreatorul alianței Kozak ACUM-PSRM a revenit la Chișinău. Emisarul rus a fost întâmpinată cu proteste

Emisarul Moscovei a îndesit vizitele în Republica Moldova. La nici trei săptămâni după ultima vizită, vicepremieru rus Dmitri Kozak a ajuns, astăzi, din nou la Chişinău. Încântat de faptul că moldovenii au creat o coaliţie pe placul Moscovei, trimisul Kremlinului a declarat că de acum încolo relaţiile moldo-ruse se vor dezvolta altfel. Cu toate acestea, delegaţia moscovită a fost întâmpinată cu proteste la aeroport.



"Ocupant idi damoi. Ocupant idi damoi. Vine în Basarabie, numai prin minciună, numai prin manipulare."



"Vrea să stârnească şi mai mare zâzanie şi luptă între compatrioţii mei. Noi îi spunem să se ducă acasă. are foarte mult e lucru prin Rusia. Minciuna, dezinformarea, şantajul este metoda nouă a coaliţiei Kozac, PAS cu DA. "



"Vizitele astea aşa dese vă ca deja... într-o lună vine deja de două ori. Nu vorbesc nimic bun, numai despre aceia că planurile care şi le-a pus Kozak le realizează, Federalizarea Republicii Moldova."



"Asta afectează principiul suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Mai cu seamă că acest Kozak este şi autorul planului de federalizare, care contravine grav legislaţiei Republicii Moldova", a declarat Vlad Bileţchi preşedinte Asociaţia "Unirea-Odip".



"Nu domnului Kozak în Republica Moldova."



Coloana de maşini cu delegaţia rusă a părăsit aeroportul pe una dintre ieşirile de rezervă. Aşa că manifestanţii nu au dat ochii cu emisarii lui Putin.



Dmitri Kozak a fost dus direct la Preşedinţie, unde era aşteptat deja de şeful statului. Doar că şi aici ghinion...



În cadrul întâlnirii, Kozak şi-a exprimat recunoştinţa pentru cei din blocul ACUM şi le-a mulţumit deputaţilor PAS-PPDA pentru că au format o alianţă de guvernare cu socialiştii.



"Vreau să felicit cetăţenii Moldovei, pe voi toţi, cu soluţionarea crizei politice care recent a fost în ţară şi care a fost soluţionată pe cale paşnică. Vreau să-i mulţumesc şi lui Igor Dodon, şi reprezentanţilor blocului "ACUM" şi socialiştilor, care au demonstrat bărbăţie şi inţelepciune pentru a forma o coaliţie şi pe cale paşnică să formeze un Guvern care lucrează", a declarat Dmitri Kozak, vicepremierul Federației Ruse.



Mai mult, Dmitri Kozak a declarat că relaţiile moldo-ruse vor cunoaşte o nouă etapă de dezvoltare pe toate filierele.



"Suntem aici ca după depășirea crizei să reîncepem cooperarea bilaterală între țările noastre. Suntem cointeresați în restabilirea relațiilor avantajoase în toate domeniile. Vom lucra și vom lua toate deciziile operativ", a menționat Dmitri Kozak, vicepremierul Federației Ruse.



Întrebat de jurnalişti cine totuşi a propus planul de federalizare al Moldovei, Igor Dodon i-a sărit în ajutor.



"– Cine a propus federalizarea țării: domnul Dodon sau domnul Plahotniuc?

– Nu am auzit întrebarea.

– Cine a propus federalizarea: eu sau Plahotniuc?

– Am răspuns.

– Sigur nu Kozak."



Răspunsul lui Dodon vine însă în contradicţie cu înregistrarea video apărută acum trei săptămâni, în care şeful statului spune că însuşi Kozak i-a dictat federalizarea.



Igor Dodon: Особый статус законодательной, исполнительные-распределительные полномочия.

Vlad Plahotniuc: Исполнительные-распределительные полномочия.

Igor Dodon: Исполнительные-распределительные. Așa Kozak mi-a dictat.



De la Preşedinţie, Kozak a plecat la Guvern, unde îl aştepta partenera de guvernare a pro-rusului Dodon - Maia Sandu. Reamintim că în seara zilei de 7 iunie, când expira termenul legal de formare a unei majorități parlamentare și a unui guvern, vicepremierul Dmitrii Kozak îi suna în permanență pe socialiști, iar comunicarea cu aceştia era pe o tonalitate foarte ridicată. Despre asta a menţionat jurnalista la TV8, Natalia Morari, făcând trimitere la surse din PSRM.

În consecinţă, în data de 8 iunie, Igor Dodon, Maia Sandu și Andrei Năstase au format alianța dorită de Kozak, iar ulterior au început să pună în aplicare condițiile cerute de ruşi, prin intermediarul Dodon. S-a întâmplat după ce democratul Vlad Plahotniuc le-a respins.