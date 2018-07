SPURS, ANTRENAMENT INEDIT. Jucătorii lui Tottenham au practicat fotbalul american

Componenţii clubului Tottenham Hotspur au parte de distracţii în timpul cantonamentului susţinut în Statele Unite ale Americii.

Fotbaliştii Heung-min Son, Victor Wanyama, Cameron Carter-Vickers, Davinson Sanchez şi Michel Vorm au efectuat un antrenament împreună cu un grup de jucători ai clubului de fotbal american, Minnesota Vikings.

Instruiţi de colegi, fotbaliştii au încercat să repete câteva elemente dintr-un gen de sport.



"De mic copil sunt obişnuit să ating balonul cu piciorul. Asta este ceva neobişnuit pentru oamenii de aici. Am observat că copiii nu sunt deprinşi de sportul practicat în Europa. Ei doresc să prindă mingea cu mâna, iar noi folosit în primul rând picioarele. Consider că asta e cea mai diferenţă", a spus portarul Tottenham Hotspur, Michel Vorm.



"Există unele lucruri pe care, în mod normal, nu am făcut niciodată. Clubul nostru este deschis pentru orice provocare şi am demonstrat că suntem capabili să jucăm fotbal american. A fost un antrenament distractiv și suntem fericiți", a spus fundaşul Tottenham Hotspur, Ben Davies.



Pe 11 august Tottenham Hotspur va începe noul sezon competiţional în Premier League.

În prima etapă, gruparea londoneză va întâlni în deplasare Newcastle United.