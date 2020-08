Sprijin pentru persoanele cu deficienţe de auz. Un producător de jucării confecţionează măşti de protecţie speciale

Veste bună pentru cei peste trei mii de oameni din ţară care suferă de deficienţe de auz. În Moldova se confecţionează măşti de protecţie destinate acestor persoane. Produsele au un ecran transparent în dreptul gurii,pentru a veni în sprijinul celor care citesc pe buze sau care se bazează pe expresiile faciale atunci când comunică. Până acum, persoanele cu deficienţe de auz erau nevoite să-şi dea jos măştile pentru a se face înţelese atunci când se exprimau şi riscau să se infecteze cu noul coronavirus.



Ideea confecționării acestor măşti le-a venit organizatorilor unui eveniment public din 6 august la care vor participa aproape o sută de persoane cu deficienţe de auz. Măştile speciale sunt realizate cu sprijinul unui producător de jucării.



"Când am primit solicitarea mi s-a oferit si o poză cam cum ar trebuie să arate. Cu drag am îmbrăţişat această provocare. Eu am elaborat ecranul de plastic PG. De la începutul pandemiei noi nici măcar nu eram conştienţi că există aşa o pătură socială, câteva mii de cetăţeni care întâmpină dificultăţi foarte mari", a spus producătorul de jucării, Igor Hîncu.



Pentru ca ecranul să nu se aburească, producătorul a căutat mai multe soluţii.



"Este acelaşi material utilizat la viziere. Este un plastic perfect transparent. Uşor de dezinfectat şi prezintă multe avantaje. La capitolul aburire, dacă cumva o să fie nevoie, sunt o serie de soluţii cu care se tratează pentru a evita aburirea lui", a spus producătorul de jucării, Igor Hîncu.



Ecranele sunt trimise în oraşul Nisporeni, unde Dina Ceri, o tânără care şi-a deschis recent un atelier de creaţie, se ocupă de confecţionarea măştilor propriu-zise.



"Cum vedeţi ea are aşa un efect 3d cum s-ar spune, are un pic suport jos şi sus pentru că e foarte important ca acest plastic să nu se lipsească de buze în timp ce vorbim. După cum vedeţi, se înţelege bine cum se mişcă buzele, se înţelege bine ce se vorbeşte", a spus locuitoarea oraşului Nisporeni, Dina Ceri.



Iniţiativa a atras atenţia ambasadorului UE, Peter Mihalko, care a decis să susţină financiar primul lot de o sută de măşti. El a promis că va cauta resurse pentru plata tuturor măştilor distribuite persoanelor cu deficienţe de auz.