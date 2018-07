Sportul, promovat în rândul persoanelor cu nevoi speciale, care sunt îndemnate să participe la cel mai mare maraton sportiv din ţară

Organizatorii celui mai mare maraton sportiv din ţară şi o asociaţie de caritate din Marea Britanie promovează sportul în rândul persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens, au organizat un eveniment în care au vorbit despre importanţa mişcării.



Chiar dacă este ţintuit într-un scaun rulant, Ilie Ştefârţă este maratonist. Până acum, el a obţinut 38 de medalii la diferite concursuri sportive şi spune că mişcarea îl ajută să se integreze mai uşor în viaţa socială.



"Sportul este viaţa mea. De un an am început să fac şi ciclism. Îmi place viteza. Poţi alerga chiar şi în ăsta, contează doar dorinţa. Primul meu maraton l-am alergat pe un scaun foarte simplu, un scaun de zi", a menţionat Ilie Ştefârţă.



Pentru a încuraja şi alte persoane cu dizabilităţi să urmeze exemplul lui Ilie Ştefârţă, asociaţia de caritate britanică a donat patru cărucioare.



"Am văzut că aveau cărucioare vechi. Am adus patru cărucioare. Dacă vom mai face rost de scaune cu rotile, cu mare drag le vom aduce aici", a declarat Jane Ebel, reprezentant, organizaţie de caritate Marea Britanie.



"Este un număr foarte mic, noi trebuie să facem ceva pentru a mări numărul acestor participanţi", a precizat Serghei Legheida, organizator eveniment sportiv.



Leonid Popa suferă de paralizie cerebrală. În pofida problemelor grave de sănătate, tânărul spune că vrea să participe la maraton: "Vreau să văd experienţa asta nouă. Nu vreau să câştig, vreau doar să particip".



Pe lângă incluziunea socială, sportul are şi efecte terapeutice.

În ţară sunt aproximativ 130 de mii de persoane cu dizabilităţi. Ediţia din acest an a Maratonului pentru toţi se va desfăşura pe 30 septembrie.