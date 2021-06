Sportivi din diverse colțuri ale țării au participat la prima cursă de alergare, după o pauză de mai bine de un an

Cu dor de mişcare, sâmbătă a avut loc prima cursă de alergare din acest sezon, după o pauză de mai bine de un an. Evenimentul a fost găzduit de satul Lalova din raionul Rezina. La linia de start s-au aliniat în jur de 350 de sportivi şi amatori, care au parcurs distanţe între 12 şi 26 de kilometri.



Sportivii au venit din diferite colţuri ale ţării, inclusiv din Capitală. Ei spun că le-a fost dor de astfel de evenimente.

"Am venit cu prietenii de la Bălţi, nu suntem la prima noastră competiţie şi mereu ne străduim să fim prezenţi la astfel de evenimente. Alergatul este o plăcere pentru noi, mai întâlnim şi prieteni."



"Foarte pozitiv şi ar fi bine să fie mai multe, să promovăm acest tip de sport să fie cât mai mulţi tineri şi să facem sport ca să fim o ţară sănătoasă."



"Drumul a fost foarte bun, fără gropi şi tufișe. Ne mai întorceam cu colegii de clasă unul pe celălalt şi tot aşa."



Unii copii au fost însoţiţi de profesori, iar alţii de părinţi.



"Am venit cu copilaşii mei, o am aici şi pe una dintre fetiţele mele care a dorit foarte mult să vină şi ea să participe, să alerge."



Competiţia sportivă a fost organizată de asociaţia "Run Moldova" în parteneriat cu Ministerul Educaţiei.



"O sută de copii din raioanele din nord au participat, 25 fiind din familii social defavorizate 25 de copilaşi şi tineri au primit din banii adunaţi de alergătorii "Run Moldova" câte un set complet, primul lor echipament de alergare."



"nu am aşteptat aşa ceva. Încălțăminte, tricou, pantaloni scurţi."



Antreprenorul Sergiu Hanganu, originar din satul Lalova, a fost unul din inițiatorii evenimentului.



"Iată eu tocmai m-am întors, plin de noroi. Avem şi noroi şi câmpuri verzi, avem frumuseţi. Pentru asta ne bucurăm, că toată lumea care ne vizitează astăzi va vedea frumuseţile pe care le avem noi aici pe loc."



Potrivit organizatorilor, asemenea curse urmează să aibă loc la Hânceşti, Nisporeni şi Orhei.