Sportiva Ana Cazacu, sensibilizată de drama unei familii din Băcioi. Va colecta bani pentru a ajuta familia Nani

Drama unei familii din Băcioi a sensibilizat-o pe sportiva Ana Cazacu, supranumită și "doamna de fier" a Moldovei. Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări, tânăra va organiza primul triatlon din Republica Moldova în scop caritabil. La evenimentul preconizat pentru 13 iunie, sportiva va înota, alerga și pedala peste 220 de kilometri pentru a o ajuta pe Natalia Nani, mamă a doi copii, dintre care unul are cancer.



"Să nu fost mama, nu eram să fiu aici". Acestea sunt cuvintele Silviei Nani, care la doar 12 ani știe deja rostul vieții. Problemele familiei Nani au început în 2019, când fetiţa a fost diagnosticată cu leucemie.

"Practic un an în urmă vedeam că e palidă, bălaie. A început să nu mănânce, obosea foarte des, dormea mult. Nouă luni am stat în spital cu ea, zi și noapte", a spus Natalia Nani.



Tot atunci, mama fetei şi-a părăsit soțul, din cauză că obişnuia să consume alcool. Astfel, femeia a rămas fără casă şi fără loc de muncă. Sigura ei sursă de venit sunt 1670 de lei pe lună.



"Am lucrat 17 ani dar acum nu pot, pentru că trebuie să îngrijesc copiii. Când primesc pensia alimentară, scutesc. Plătesc comunale, din ce îmi rămâne iau de mâncare, mai rog părinții de la Sângera când pot să mă ajute", a declarat Natalia Nani.



Acum, Silvia își continuă tratamentul acasă, însă doar pastilele pe care le primeşte costă 30 de euro lunar.



"Acum acasă tot urmăm tratament. Pe pastile stăm. Analize dăm. Avem o schemă oarecare, care trebuie să bem procentele de pastile. Cheltuială merge la vreo sută de euro pe lună", a explicat Natalia Nani.



Pentru Silvia, cele nouă luni de tratament au înlocuit anii de şcoală. Fetița spune că, anume pe patul spitalului a înțeles adevărata valoare a oamenilor.



"Tratamentul e greu, dar sunt niște oameni, medici, asistenți, prieteni care te ajută și îți zic că ai să poți trece peste orice. Nu mi-aș închipui că există așa oameni, buni", a precizat Silvia Nani.



După externare, Silvia a început să preţuiască şi mai mult viaţa. Fetița este pasionată de citit, cântă în corul bisericesc, iar recent a învățat singură să cânte la pian.



"Doamna de fier" a Moldovei, Ana Cazacu, a decis ca de ziua ei de naștere să organizeze un triatlon pentru a o ajuta pe Silvia să se însănătoşească.



"Vor fi 3,8 kilometri înot. După care ies din apă și urc pe bicicletă și pedalez 180 de kilometri. Și ca la urmă, o să alerg și un maraton, 42 de kilometri", a declarat Ana Cazacu.



Astfel, sportiva, împreună cu organizația nonguvernamentală CCF Moldova, vor să sensibilizeze publicul despre cazul familiei Nani și au deschis un cont pentru donaţii.



"Am văzut foarte multe cazuri și știu că sunt foarte multe copii, care cu părere de rău nu au toată dragostea și afecțiunea, grija, pe care am avut-o eu de exemplu. De asta vreau măcar, dacă am posibilitatea să le ofer o șansă și să pot să îi ajut câte de puțin", a conchis Ana Cazacu.



Cei care doresc să o ajute pe Silvia, o pot face apelând la numărul de telefon de pe ecran sau accesând site-ul organizației CCF Moldova.