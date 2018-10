SPONSORIZĂRI DE MILIOANE. Manchester United ridică cei mai mulţi bani de la sponsori

foto:

Manchester United nu este în cea mai bună formă în ultima perioadă, însă continuă să atragă ca un magnet sponsori din toată lumea.



"Diavolii roşii" primesc cei mai mulţi bani din sponsorizări dintre cluburile celor 5 ligi europene de top. 269 de milioane de euro încasează anual Manchester United de la cei 68 de sponsori pe care îi are.



FC Barcelona este a doua în top, cu venituri anuale din sponsorizări de 261 de milioane de euro. Cele două sunt şi singurele cluburi care încasează peste 200 de milioane de euro pe an din sponsorizări.



Bayern Munchen este pe locul 3, iar Real Madrid e pe 4, în faţa a patru cluburi din Premier League englezească: Chelsea Londra, Manchester City, Arsenal Londra şi FC Liverpool.



În Top-Ten se mai află campioanele Franţei şi Italiei, Paris Saint Germain şi, respectiv, Juventus Torino.



Borussia Dortmund are mai mulţi sponsori decât orice alt club din Top-Zece - 71 !!! - însă este doar pe locul 11, cu venituri de 80 de milioane de euro pe an.



Premier League e campionatul unde se investesc cei mai mulţi bani - 1,2 miliarde de euro pe an - de către cei 440 de sponsori.



Bundesliga este a doua în acest sens, cu 734,7 milioane de euro din cele 617 contracte de sponsorizare.



Primera Division este pe locul 3, cu 678,5 milioane de euro primite de la 363 de sponsori, iar Serie A generează 439,3 milioane de euro de la 547 de sponsori.