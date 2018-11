Sponge Bob, Mickey Mouse şi minionii vor alina suferinţa micilor pacienţi de la Institutul Oncologic din Capitală (FOTO)

Pereții secției de pediatrie a Institutului Oncologic din Capitală au prins culoare. Albul strident a fost înlocuit cu personaje din desene animate. Sponge Bob, Mickey Mouse şi minionii vor alina de acum încolo suferinţa micilor pacienţi.

Lucrarea a fost realizată timp de o săptămână, de un grup de studente de la Universitatea Tehnică.



"Mariei foarte mult i-au plăcut desenele, când a intrat aici. Ea se bucură că-i frumos", a spus o femeie.



"Sunt din filme de desen animat şi ei privesc întotdeauna desenele şi când au văzut, într-adevăr bucurie a fost", a afirmat o altă femeie.



Ideea de a colora pereţii spitalului îi aparţine coordonatorului proiectului "Chişinău Is ME". Anterior, echipa a realizat zeci de lucrări colorate pe străzile şi în parcurile din Capitală.



"Pe timp de iarnă proiectul nu lucra pentru că era imposibil de desenat afară. De aceea ne-am gândit să lucrăm undeva în interior și a venit ideea despre spitale și anume secțiile pentru copii", a declarat Dumitru Polişin, manager de proiect.



Voluntarele spun că satisfacţia morală este incomparabilă.



"Când le vezi zâmbetele, înțelegi că sunt niște copii ca toți ceilalți, dar ei nu au avut noroc și sunt nevoiți să-și petreacă viața în spital. Eu sper că, odată cu aceste desene, am putut aduce măcar puțină culoare în viața lor", a precizat Maria Momedova, voluntar.



"Noi deja am vorbit despre alte secții, dar trebuie să organizăm. Toată lumea vrea să mai participe la așa proiecte. Când vezi cum te urmăresc copiii, când participă împreună cu tine, este o motivaţie în plus, iar dispoziția copiilor se ridică", a subliniat Maria Tiseeva, voluntar.



Materialele folosite la realizarea desenelor au fost donate.