Spitalul raional din Criuleni a fost renovat din nou. Au fost reparate farmacia şi spălătoria

Spitalul raional din Criuleni a fost renovat din nou. De această dată, a fost reparată farmacia instituției şi spălătoria, care erau într-o stare deplorabilă. Totul a fost posibil datorită unui parteneriat cu investitori din Elveţia. Pacienţii ne-au povestit că, acum 10 ani, condiţiile erau dezastruoase, iar graţie acestui parteneriat spitalul a prins o nouă viaţă.



"Foarte bune, foarte bune. Faţă de cum era, acum sunt foarte bune."



"Din partea la lecuire este foarte bine din partea medicilor. Şi faţă de cum era înainte un dezastru, acum este curat, păcat să spunem. Trebuie doar să păstrăm. "



Potrivit administraţiei spitalului din Criuleni, pe parcursul a 11 ani de parteneriat cu investitorii din Elveţia, spitalul a fost reparat în proporţie de 75 la sută.



"Din 2010 şi până acum au derulat mai mult de 12 proiecte. Unul din subproiecte este şi farmacia la care astăzi am făcut inaugurarea. Ei au făcut pasarela, generatorul de energie electrică, au sponsorizat proiectul cu renovarea secţiei de chirurgie, renovarea secţiei de terapie şi secţie intensivă", a spus directorul spitalului Aurelia Roman.



La evenimentul de inaugurare a celor două obiecte reparate a participat şi administraţia raională.



"Spitalul raionul datorită acestor investiţii, inclusiv şi alocărilor consiliului raional Criuleni, deja este o instituţie contemporană, o instituţie bine aranjată practic în totalitate", a declarat preşedintele raionului Criuleni, Pavel Spînu.



Investitorii elveţieni spun că, în urma unei vizite în ţara noastră, au observat că personalul medical este dornic de a lucra, însă nu are posibilităţile necesare, iar din acest motiv au ales să le întindă o mână de ajutor.



"Am vizitat Criuleniul, spitalul raional, spitalul republican. Într-un final, noi am decis că Criuleniul este un loc bun pentru un proiect. Am început cred că acest proiect acum 11 ani", a spus preşedintele raionului Criuleni, Pavel Spînu.

Spitalul raional din Criuleni a fost construit în anul 1996 de un medic chirurg şi unul terapeut. Pe atunci, erau patru secţii deschise: chirurgie, terapie, obstetrică şi ginecologie şi secţia consultativă. În prezent, instituția medicală numără 12 secții. Peste 110 mii de locuitori din raionul Criuleni şi Dubăsari beneficiază de serviciile acestei instituții.