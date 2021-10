Singura instituţie medicală municipală, care însă nu este antrenată în lupta cu pandemia, Spitalul Numărul 1 "Gheorghe Paladi", va primi în următoarele zile primii pacienţi cu COVID-19. Potrivit primarului Capitalei, Ion Ceban, Chișinăul rămâne sub cod roșu de alertă COVID, iar în secţiile de terapie intensivă nu mai sunt locuri libere.''Avem în continuare o presiune pe spitalele municipale. Practic toate spitalele sunt suprasolicitate. Total în cadrul spitalelor la ziua de ieri erau internate 868 de persoane confirmate cu infecţia COVID. Dintre care în stare extrem de gravă sunt 45 şi 494, aproape 500 sunt în stare gravă.'', a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.Potrivit lui Ceban, până acum municipalitatea şi-a asumat deschiderea unor noi secţii de terapie intensivă şi dotarea acestora cu echipamentul necesar. Însă odată cu agravarea situaţiei, primarul Capitalei a cerut intervenţia Ministerului Sănătăţii.''Sunt lucruri pe care nu poate municipalitatea în continuare de sine stătător să le facă. Aici avem nevoie de cooperarea cu autoritatea centrală în livrarea sau procurarea imediată a acestor echipamente.''Am cerut o reacţie de a serviciul de presă al Ministerului Sănătăţii la solicitarea edilului, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns. Ion Ceban a menţionat că de la declanşarea pandemiei a fost triplat numărul paturilor de la terapie intensivă.''În prezent, rămâne în afara circuitului COVID doar spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Palade". Acolo am putea activa la moment până la 300 de paturi. Inclusiv, 9, 10 paturi în terapie intensivă.'', a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.În prezent, în Capitală sunt şapte instituţii medicale cu secţii de COVID.