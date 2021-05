Spitalul din Soroca a primit un aparat de ventilare a plămânilor din partea partenerului privat al Loteriei Naționale a Moldovei

Spitalul Raional Soroca a primit un aparat modern de ventilare artificială a plămânilor din partea partenerului privat al Loteriei Naționale a Moldovei. Agentul economic a decis să facă această donaţie, după ce în presă au apărut informații despre creșterea numărului deceselor de COVID-19 în această instituție medicală.”Din presa am văzut că la spitalul raional Soroca nu cu mult timp în urmă numărul pacienților cu COVID-19 mai ales în stare gravă a crescut și că spitalul are insuficiență de echipament pentru a-i menține într-o stare satisfăcătoare. Compania noastră a decis să vină cu o contribuție la munca dvs - cu acest aparat de ventilare artificială a plămânilor, ca să le sporim șansele pacienților la recuperare”,Administrația Spitalului din Soroca, precum și medicii secției de reanimare, au mulţumit companiei pentru ajutor și au menționat importanța acestui echipament, care reprezintă o șansă pentru pacienții aflaţi în stare gravă."Aparatele de acest gen sunt o necesitate foarte mare pentru pacienții cu COVID-19, cu insuficiență respiratorie. Asta e o acțiune benefică pentru pacienți care sunt. Sigur că așa un aparat, anume cu regimul de lucru Chip Up, care un lucru foarte bun pentru pacienții din Soroca și pentru medicii care activează în secția Reanimare. "Costul aparatului de ventilare artificială a plămânilor este de peste 194 de mii de lei. Anterior, partenerul privat al Loteriei Naționale a oferit și Institutului de Medicină Urgentă un dispozitiv similar. Totodată, 35 de spitale raionale, inclusiv cel din Soroca, au primit 3,5 tone de dezinfectant, 35 de mii de măști, 8750 de perechi de mănuși şi peste 1000 de combinezoane de protecție din partea companiei.