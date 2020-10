Spitalul de la Vorniceni are 240 de locuri și este încuiat, deși spitalele din țară devin neîncăpătoare din cauza numărului mare de pacienți cu COVID-19

În timp ce spitalele din ţară devin neîncăpătoare din cauza numărului mare de pacienți cu COVID-19, o instituţie medicală cu 240 de locuri stă încuiată. Este vorba despre spitalul de la Vorniceni, pentru bolnavii de tuberculoză, care a fost inaugurat cu mare fast în 2014. Totuși, acolo nu a călcat niciun pacient. De ce s-a întâmplat asta, au încercat să afle jurnaliștii de la proiectul "CU SENS"."Când ultima dată a fost deschis? - În data de 24 noiembrie 2014. Aveți în vedere oficial sau noi când am intrat? - Când ultima dată l-ați descuiat? - Recent. - Sigiliul de la ușă a fost rupt special pentru echipa noastră de filmare."Jurnaliștii de la CU SENS au discutat cu vicedirectorul Spitalului de la Vorniceni, Aliona Turovschii, care le-a arătat condiţiile din instituţie: saloane moderne dotate cu băi și un sistem modern de ventilare a aerului."Acestea sunt ventilatoarele flux - reflux. Aici vine aerul curat, acolo circulă. - Doar spitalul din Vorniceni are astfel de ventilatoare? - Da, da.", a declarat Aliona Turovschii, vicedirectorul Spitalului de tuberculoză de la Vorniceni.Firma Monolit, care a renovat Spitalul din Vorniceni, urma să efectueze lucrările în 9 luni, însă acestea au durat aproape 6 ani. Această companie era condusă de actualul ministru al Finanțelor, Sergiu Pușcuța, și de deputatul socialist Petru Burduja. Deocamdată, Puşcuţa nu ne-a oferit niciun comentariu, iar Burduja s-a eschivat de la răspuns."Păi nu știu, întrebați administratorul actual care este acolo."În timpul lucrărilor, s-a constatat că singura sursă de apă la care putea fi conectată instituția a început să sece. Astfel, s-a decis instalarea unui sistem de filtrare a apei, doar că nu printr-o achiziţie publică, ci printr-o înțelegere verbală cu o fostă angajată a Ministerului Sănătății."S-a mers pe încredere. Doamna Silvia ne-a spus: ce, noi să ne oprim acum? Ce noi nu o să găsim 700 de mii de lei? Noi vom găsi și vă vom da.", a declarat Vasile Ungurean, fostul director tehnic al companiei S. A. Monolit"A făcut un avans antreprenorul general și și-a asumat acest lucru, ca să nu fie stopată punerea în acțiune a acestui obiectiv, pentru că Ministerul nu a avut atunci acești bani și nu a putut să transfere acești bani. Ei trebuiau legalizați și solicitați din partea Ministerului de Finanțe.", a declarat Silvia Volosatîi, fostă angajată a Ministerului Sănătății."Au fost făcute lucrările nelegitim. Trebuia de făcut bază legală, trebuia făcută din nou licitație.", a declarat Vasile Draguțan, responsabil tehnic.Între timp, Silvia Volosatîi nu mai activizează la Ministerul Sănătăţii, iar procurorii anticorupție au iniţiat o anchetă pentru fals în declarația de avere. Cei aproape 800 de mii de lei necesari pentru sistemul de filtrare nu au mai ajuns nici la firma Monolit, nici la compania contractată de ei pentru instalarea acestuia. Ambele companii au falimentat.Într-o reacție pentru jurnaliştii de la CU SENS, actualul ministru al Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a declarat că acum are loc proiectarea pentru stabilirea devizului de cheltuieli pentru deschiderea blocul doi al Spitalului la Vorniceni. Declarația a fost făcută în august, așa că am cerut și noi un comentariu de la Ministerul Sănătății, dar, deocamdată, nu am primit niciun răspuns.