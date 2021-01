Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă” a sărbătorit 125 de ani de la fondare

Una dintre cele mai vechi instituții medicale din Moldova, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”, a sărbătorit recent 125 de ani de la fondare. Dintr-un mic spital provoncial, instituția s-a transformat într-un mare centru medical, care oferă tratament pacienților cu boli infecțioase. Acum un an, aici au fost aduși primii pacienți cu COVID-19.Medicul infecționist Gabriela Negrescu lucrează în cadrul spitalului din 1982. A îndrăgit profesia de la tatăl ei, medic și el."Сel mai greu a fost debutul pandemiei, când nu ştiam multe lucruri despre ăsta. Ne speria fiecare pacient, când nu ştii e cel mai greu de lucrat. În primul rând trebuie să iubeşti foarte mult specialitatea, să te dăruiești specialităţii și să stimezi pacienții."Până la pandemie, medicii de aici tratau boli rare. Acum, spitalul s-a reprofilat și tratează doar bonavii de COVID-19. În ultimele nouă luni, aici au ajuns peste două mii de astfel de pacienți."La început a fost mai greu, dar am reprofilat secţiile, spaţiile cu maladia Covid. Totodată, noi acordăm asistență medicală și pacienților non COVID. La necesitate sunt active toate 25 de paturi".Medicii spun că au depășit frica de a contracta virusul periculos."Noi ne-am reprofilat în foarte scurt timp. Noi am fost cei care am plecat în alte instituţii si le-am ajutat să defera zone. Datorită cunoştinţelor noastre noi avem mai puţin personal infectat decât în alte instituţii".”Nu pot să spun, că comportamentul celor din oraș s-a schimbat radical. Mai sunt persoane, care continuă să nege existența virusului. Totuși, ne bucură faptul, că majoritatea populației a conștientizat riscurile. Este foarte dureros ceea prin ce am trecut”.În august curent, colectivul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă” a fost decernat cu Premiul Național, Ediția 2020, în special pentru reușitele în lupta cu pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2.