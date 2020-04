Spitalele raionale, nepregătite de COVID-19. Donează la teledonul PUBLIKA TV pentru medicii care luptă cu pandemia de coronavirus

Sistemul medical moldovenesc este pus, probabil, la cea mai grea încercare din istoria sa – pandemia de COVID-19, iar veriga slabă ar putea fi spitalele din teritoriu. Totuşi, lipsa de lucrători, echipamente de protecţie, dar şi aparataj necesar în lupta cu noul tip de coronavirus sunt cele mai mari probleme pe care le au majoritatea spitalelor din ţară.



"- Problema principală astăzi sunt măștile.

- Problema nr. 1 este personalul.

- Avem noroc că până când sistemul spitalicesc este protejat de Ambulanță și medicii de familie."



Spitalul din Cimișlia se confruntă cu un deficit major de cadre, însă asta nu e singura problemă.



"Avem persoane de vârstă pensionară ceea ce reprezintă un risc în fața infecției COVID. Aceasta este o parte mai puțin sigură a instituției noastre", a spus Mariana Florea, directorul Spitalului Raional Cimișlia.



Același tablou și pe la alte spitale raionale.



"Angajați de vârstă pensionară sunt în jur de 35 de procente, dacă nu 40", a zis Anatol Răcilă, director interimar al spitalului raional Cantemir.



"Din 186 de colaboratori ai Spitalului Raional Vulcăneşti, 21 sunt medici cu studii superioare. Dintre ei 11 medici sunt de vârstă pensionară", a zis Gheorghe Ghețoi, medic epidemiolog spitalului raional Vulcanești.



Cea mai dramatică situație este la Leova.



"Noi avem 25 de medici, dintre care 22 sunt în perioada de pensie. De aceea problema prioritara a fost protejarea colectivului", a zis Andrei Malașevschi, directorul Spitalului raional Leova.



În multe instituţii medicale tot personalul este mobilizat pentru războiul cu inamicul invizibil. Ce-i drept, aproape cu mâinile goale. Spre exemplu, pe holurile spitalului raional din Ocniţa nu am găsit niciun strop de dezinfectant pentru mâini.



"Aici când intri este tumbocică și care intră pșîc, pșîc. Unde? aici. Da unde este?... amuș că s-au speriat. Maria arată-le. Da știți de ce? le fură. Acum am strâns că nu e nimeni după masă, dar nu le lăsăm aici că le iau", a zis Vasile Margarint, director adjunct al Spitalului Raional Ocniţa.



Directorul instituţiei ne-a spus că mai au în depozit cam douăzeci de litri de dezinfectant, o mie de măști sterile și circa 25 de costume de protecție. Şi asta în condiţiile în care spitalul are peste 200 de angajați.



"Am și eu aici unul de rezervă dacă seară mă cheamă și sunt nevoit să... Costumele acestea nu ştiu de unde sunt, dar avem medic de 100 de kg şi nu-i vine. Nu încap. Pe mine a încăput, sunt mici. La astea mai mari le dam fartuc adăugător asta e situaţia", a zis Vasile Margarint, directorul adjunct al spitalului raional Ocnița.



Şi în spitalul din Ialoveni costumele de protecţie sunt ținute în depozit, sub cheie.



"Unde aveți … De ce dvs le puneți acolo? Eu am spus ele să fie la îndemână. De ce le cățărați voi acolo? Pentru ce v-a dat echipament să-l țineți în depozit, aaa?", a zis Mihai Cotovanu, directorul Sitalului Raional Ialoveni.



"Combinezonul cu capișon. De unde le-ați primit de la secția situaţii excepționale.

- Cate?

- 100.

- Aici ochelarii

- Ochelari nu sunt,

- Cum nu?

- În complect sunt

- Amuş aduc

- Da unde-s

- Ia ada alt complet", a zis Mihai Cotovanu, directorul spitalului raional Ialoveni.



Cea mai acută problemă în țările grav afectate de COVID-19 este insuficiența aparatelor din secţiile de terapie intensivă necesare pentru bolnavi. Iată cum stau lucrurile la noi.



"În secția boli infecțioase avem un singur aparat.

- Ce faceți în cazul când veți avea mai mulți pacienți gravi?

- Dispunem de concentratoare de oxigen. Sunt niște echipamente medicale care extrag oxigenul din aer. Cu ajutorul acestor echipamente, pacienții pot face oxigenoterapie. Pacientul poate să nu necesite respirație artificială.

- De câte echipamente de acest fel dispuneți?

- Două. Avem și butelii cu oxigen", a spus Nina Railean, directorul spitalului raional Comrat.

Şi tu-i poţi ajuta pe eroii din linia întâi. Duminică, Publika TV organizează un Teledon şi strânge bani pentru lucrătorii din sistemul medical. Acolo unde încă nu au ajuns finanţările din partea statului, putem ajunge noi toţi, împreună. Duminică, începând cu ora 12, urmăreşte Publika TV şi donează pentru eroii în alb.