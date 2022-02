Spitalele din țară, SUFOCATE DE FACTURI. Cheltuielile sunt triple faţă de anul trecut

Spitalele din ţară au primit facturi pentru căldură de două sau trei ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Managerii instituţiilor medicale spun că au primit bani de la Compania Naţională de Asigurării în Medicină pentru întreţinere, însă mijloacele financiare nu sunt suficiente pentru achitarea energiei termice pentru întreg sezonul rece.''Dacă în 2021, în luna ianuarie consumând aceleaşi 15.500 metri cubi de gaz am achitat 67 de mii de lei. În ianuarie 2022 la acelaşi volum de gaz am achitat 218 mii de lei pentru gaz.'', a declarat Alexandru Hagioglo, director Centrul Medicilor de Familie Cahul.La spitalul din Anenii Noi, responsabilii nu sunt siguri că vor face faţă situaţiei. Potrivit lor, factura va fi achitată şi din sursele financiare acumulate din prestarea serviciilor.''Factura pentru luna decembrie 2021 este de 270 de mii, iar factura pentru luna ianuarie 2022 este 437 de mii de lei. Dacă să facem o diferenţă, tot atâtea cuburi de gaz am consumat şi anul trecut.'', a declarat Diana Bradu, vicedirector spitalul raional Anenii Noi.Şeful Direcţiei Asistență Socială și Sănătate a municipiului Chişinău, Boris Gîlca, spune că situaţia este complicată şi în spitalele din Capitală.''Cheltuieli duble faţă de cheltuielile de anul trecut. Este o povară enormă pe instituţiile medicale, dar noi nu vom economisi pe sănătatea oamenilor.'', a declarat Boris Gîlca, șef Direcţia Asistență Socială și Sănătate.În schimb, la spitalul din Cantemir, managerul instituţiei, Anatol Răcilă, spune că va face faţă situaţiei chiar şi cu facturi de 2 ori mai mari."Compania Naţională ne-a oferit un contract pentru anul acesta, el este un pic mai mare decât cel de anul trecut. După primele calcule provizorii, parcă ne-ar ajunge. Nu vom face reducerea bugetului la alte capitole. Am vorbit suplimentar cu şi cu fondatorul nostru, Consiliul Raional, în caz de necesitate ei vor fi alături şi ne vor ajuta cu un suport financiar. '', a declarat Anatol Răcilă, director Spitalul Raional Cantemir.Într-un comunicat de presă, Ministerul Sănătăţii a dat asigurări că niciun spital nu este în incapacitate de plată şi că soldul conturilor tuturor instituțiilor medico-sanitare publice este de 617 milioane de lei.