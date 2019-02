Spitalele din țară, pline de bolnavi. Numărul deceselor a ajuns la 16, iar cazurile de gripă sunt în creştere

Cazurile de gripă sunt în creştere de la o săptămână la alta, iar numărul deceselor a ajuns la 16. De asemenea, tot mai multe persoane se adresează medicilor cu infecţii acute respiratorii. Pentru a face faţă numărului mare de bolnavi, câteva spitalele din Capitală au suplimentat numărul de paturi din saloane.



La Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, secţia patologia nou-născuţilor este plină. Acum câteva zile, angajaţii au adus mai multe paturi, astfel încât toţi pacienţii să încapă. Mariana Zubic stă internată cu băieţelul său. Bebeluşul a făcut febră, iar femeia spune că s-a speriat şi a chemat de urgenţă ambulanţa.



"De la început a fost năsucul înfundat şi am fost, medicul mi-a spus să facem cu soluţie fiziologică să prelurăm nasul, după care s-a început a înfunda mai tare şi duminică a avut febră 37,5, şi luni am chemat salvarea nu mi-a plăcut cum respiră", a spus Mariana Zubic, pacientă.



Şi Oxana Platon stă la spital cu copilul său de numai o lună. Femeia este şi ea răcită şi este nevoită să poarte mască pentru a-l proteja pe micuţ.



"Copilul, el a început să tuşească, nasul înfundat şi se înăduşea. Eu tușesc puţin şi gâtul mi-a spus că mii roşu şi nasul e înfundat şi de asta zic să nu se agraveze mai tare la el", a zis Oxana Platon, pacientă.



Medicii spun că sunt gata să reorganizeze şi alte secţii pentru bolnavii de viroze şi gripă. Şi la Institutul Mamei şi a Copilui, secţia Patologia gravidelor este plină.



"Seara pur şi simplu am început să tuşesc foarte tare şi a începu să mi se ridice temperatura nici într-un caz nu am crezut că este răceală", a spus Lia Madan, pacientă.



"La moment în secţie se află 28 de paciente, la 19 dintre ele este confirmat virusul gripal N1H1, toate sunt consultate de către internist, ftiziopolmonolog, infecţionist, toate urmează tratament antiviral respectiv", a declarat Marcel Bejan, şef şecţia Patologia gravidelor şi urgenţe obstetricale.



Săptămâna trecută, pragul epidemic de gripă a fost depăşit.



"Perioada epidemică se constată atunci când trei săptămâni consecvent morbiditatea este mai înaltă decât pragul epidemic. Noi am trecut, noi am fost săptămâna patru în prag şi am trecut pragul în săptămâna cinci", a menționat Ștefan Gheorghiță, șeful secției supraveghere și controlul infecțiilor din cadrul ANSP.