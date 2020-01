Spiritul Crăciunului a cuprins satele din Moldova. Preoții merg din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului

Spiritul Crăciunului a cuprins satele din Moldova, iar preoții merg din casă în casă, pentru a vesti Nașterea Domnului. În satul Dumbrava, municipiul Chișinău, parohul bisericii din localitate, însoțit de o ceată de colindători, a pornit cu Steaua pentru a le ura oamenilor pace și bunăstare.



"Prima dată cu colindul părintele a venit în 2012, dacă nu mă greșesc. Au venit patru fetițe, îmbrăcate în straie naționale și când le-am văzut prima dată, am avut foarte mari emoții, că m-am apucat de plâns", a spus o gospodină din satul Dumbrava, Daniela Ursachi.



Preotul și ceata de colindători sunt primiți cu brațele deschise în fiecare gospodărie.



"În fiecare an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, anume în ajunul Nașterii Mîntuitorului, așteptăm cu drag colindătorii, în special am pregătit bucate de post, cartofi cu ciuperci, plăcinte cu cartofi. Am făcut niște izvar ca să întâmpinăm oaspeții", a spus gospodina, Natalia Lazăr.



Preotul spune că și-a propus să reînvie vechile tradiții, iar oamenii sunt binevoitori.



"Și de atunci, de când am slujbele și constrcuția Sfântului lăcaș, din anul 2006, am încercat să animăm și frumoasele tradiții, pe care le-am prins și noi de la bunei, de la frații noștri mai mari", a menţionat preotul paroh al bisericii din Dumbrava, Octavian Moșin.



"Îmi place foarte mult să merg cu colindul, pentru că îmi bucură nu numai mie sufletul, ci și altora".



"Ne ducem cu colindul că e ziua Nașterii lui Iisus Hristos. Reporter: Și cum te simți tu când ajungi într-o gospodărie?- Emoționată".

