Spirite încinse înainte de Eagles Fighting Championship: Valeriu Mircea şi Andrei Barbăroşă, la un pas de a se lua la pumni

Spirite încinse înaintea ediţiei a 11-a turneului de arte marţiale mixte "Eagles Fighting Championship"!



Luptătorii moldoveni Valeriu Mircea şi Andrei Barbăroşă au avut o discuţie aprinsă, fiind la un pas de a se lua la pumni, în timpul prezentării oficiale. Duelul celor doi luptători este capul de afiş al evenimentului programat la Chişinău pentru 16 februarie. În joc este pusă centura de campion în categoria de greutate de până la 66 de kilograme.



"I-am spus că n-are nicio şansă împotriva mea. El spune că mă va pune jos, mă va face knockout, va finaliza lupta înainte de termen. Eu îi doresc succes în lupta de sâmbătă. Trebuie să ştie că nu va avea o luptă uşoară, va avea cea mai grea luptă din cariera lui", a declarat Valeriu Mircea.



"Sunt nişte provocări! E ceva normal. Eu sunt gata pentru aceste lucruri. Totuşi, e show. Cred că va fi totul bine, minunat! Voi apăsa, voi conduce, voi păstra calmul cu mintea rece, totul va fi ok", a precizat Andrei Barbăroşă.



Ulterior Mircea a fost aproape de a se încăiera cu belarusul Ivan Jvirblia şi i-a promis că îi va lua centura și acestuia, în categoria de greutate de până la 71 de kilograme.



Lilian Grosu a încercat să bage frică în adversarul său, Oleg Brumă, şi a venit la "duelul privirilor" îmbrăcat în uniforma de poliţist şi cu o bâtă în mână.



"Activez în domeniul poliţiei. Sunt sub - ofiţer în batalionul special de escort şi pază. Am vrut într-un fel să-i amintesc lui Bruma că mâine va fi escortat", a specificat Grosu.



În cadrul galei de sâmbătă, Luca Poclit, deţinătorul titlului în categoria de 77 de kilograme, îl va înfrunta în cușcă pe brazilianul Flavio Pina De Sousa.



"Eu sunt campion în categoria de 77 de kilograme şi trebuie să fac faţă mereu, în orice luptă trebuie să dau dovadă de caracter şi să obţin victoria", a menţionat Poclit.



O altă confruntare moldo-braziliană va fi cea dintre Alexandr Romanov, campion interimar în categoria grea, şi Sergio Freitas. Până acum niciunul dintre ei nu a suferit vreo înfrângero în octagon. Luptătorul din Comrat are la activ 10 victorii, iar sud-americanul s-a impus în toate cele 6 dueluri disputate.



"Vă aşteaptă un duel fenomenal! Când se întâlnesc doi adversari invincibili, în orice caz, unul din ei trebuie să-și piardă invincibilitatea. Vă promit că voi ieşi din cuşcă cu capul sus", a punctat Romanov.

"Ne-am străduit ca primul show a acestui an în proiectul Eagles va fi cel mai tare. Avem un fight card la limită, puternic, luptători din toate continentele ale lumii, din diferite şcoli, experimentaţi", a declarat Dorin Damir, preşedintele Asociaţiei FEA.



Gala "Eagles Fighting Championship - 11", organizată de Asociaţia FEA, se va desfășura la Sala Polivalentă din Chișinău, cu începere de la ora 18:00 și va cuprinde 16 confruntări.