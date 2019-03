Spirite încinse în NHL. Penguins au dispus pe tren propriu de Jackets

Spiritele încinse în partida din liga nord-americană de hochei pe gheaţă dintre Pittsburgh Penguins şi Columbus Blue Jackets, scor 3-0.

În repriza a doua Garett Wilson de la Penguins s-a luat la pumni cu căpitanul formaţiei adverse Nick Foligno.



În ultima parte a confruntării, la scorul de 2-0,acelaşi Nick Foligno i-a aplicat un cot în figura hocheistului echipei adverse, Teddy Blueger.



Portarul Matt Murray a avut un aport considerabil la victoria formaţiei Pittsburgh Penguins. Canadianul a apărat 25 de şuturi trase de oaspeţi. Golurile "pinguinilor" au fost marcate de Phil Kesse, Nick Bjugstad şi Sydney Crosby. A fost a treia victorie consecutivă înregistrată de Penguins în NHL. În clasamentul conferinţei de est trupa din Pittsburg se află pe locul 6.



O altă fază mai puţin întâlnită a avut loc în disputa dintre Ottawa Senators şi New York Islanders, scor 2-4. Brock Nelson, jucătorul lui New York Islanders a spart cu capul sticla de protecţie, după ce a fost împins de un hocheist al formaţiei adverse .



După 67 de partide disputate în NHL, New York Islandera se află pe locul 5 în clasamentul conferinţei de est.