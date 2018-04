SPIRIT PATRIOTIC! Tineri din 19 sate din raionul Şoldăneşti au marcat Ziua Recrutului. Cei mai puternici şi curajoşi au fost premiaţi

Foto: facebook.com

Tineri din 19 sate din raionul Şoldăneşti au marcat la Olişcani Ziua Recrutului. Viitorii ostaşi au avut posibilitatea să îşi încerce puterile în cadrul mai multor competiţii sportive. Printre probe s-au numărat ridicarea la bara fixă, a greutăților, dar şi aruncarea grenadei.



Evenimentul a adunat peste 120 de tineri. Cei mai puternici şi curajoşi participanţi s-au ales cu diplome şi premii băneşti.



"Mi-au plăcut probele care au fost. Am avut şi eu norocul să câştig. Mi-au plăcut militarii cum au evoluat, au arătat un show interesant", a spus Andrei Rusu, participant.



"Particip anual la această sărbătoare, ziua recrutului, îmi place să îmi demonstrez capacităţile mele de sportiv", a menţionat Victor Erhan, participant.



Organizatorii spun că numărul participanţilor la astfel de acţiuni creşte în fiecare an, iar acest lucru contribuie la promovarea imaginii Armatei Naționale.



"Ca anul acesta, ca primăvara aceasta nu o fost niciodată, s-au prezentat foarte bine", a declarat Alexandru Vişneovâi, specialist în domeniul recrutării, Şoldăneşti.



"Activitatea a avut un impact pozitiv asupra tinerilor rectruţi pentru că din 23 de primării care le avem la evidenţă, avem prezente 17, ceea ce este un număr semnificativ pentru noi", a menţionat Maria Şaptefraţi, şef secţie administrativ militară, Şoldăneşti.



Potrivit autorităţilor locale, aceste acţiuni contribuie la educarea tinerei generații în spiritul patriotic.



"Este foarte importantă organizarea şi desfăşurarea unor astfel de evenimente. Tinerii recruţi sunt generaţia noastră de mâine", a specificat Ana Rotundu, preşedintele raionului Şoldăneşti.



"În primul rând ca să se consolideze tinerii ca bărbaţi, în al doilea rând să înţeleagă ce e aceea patrie, datorie faţă de patrie şi în general pentru viaţa de viitor", a conchis Andrian Sveclă, primarul satului Olişcani.



Astfel de evenimente sunt organizate cel puțin o dată în an, în toate raioanele, pentru a informa recruții despre serviciul militar.