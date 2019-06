SPIRIDON VREA CONTINUITATE. Selecționerul se confruntă cu probleme în defensivă

Alexandru Spiridon nu are de gând să-și dea demisia. Selecţionerul reprezentativei ţării noastră susţine că îşi doreşte să continue la naţională chiar şi în cazul unor eșecuri în partidele din preliminarille campionatului european din anul 2020 cu Andorra și Albania.

"Nu am discutat cu nimeni despre soarta mea. Eu nu sunt un om care cedează prea ușor. Am avut prea multe probleme în viața mea, și ca fotbalist, și ca antrenor. Părerea mea după acesta două meciuri este că nu am făcut totul. Posibil că nu am spus cuvintele potrivite băieților. Eu cred în acești băieți", a spus ALEXANDRU SPIRIDON, selecționerul Moldovei.



În ajunul meciului cu Andorra, Spiridon este optimist şi speră că în sfârşit discipolii săi vor obţine prima victorie din actuala campanie preliminară



"Dacă nu câștigăm nici mâine, atunci nu avem ce vorbi. Asta e psihologic jucătorilor echipei naționale. Mâine e un moment când noi putem învinge și trebuie să facem tot posibilul ca acest moment să-i bucure pe spectatori care vor veni mâine", a spus a spus ALEXANDRU SPIRIDON, selecționerul Moldovei.



Din cauza problemelor din defensivă tehnicianul l-a convocat în premieră pe Ștefan Efros de la Speranța Nisporeni. În lipsa lui Epureanu şi Posmac, accidentaţi, stâlpul apărării ar putea fi experimentatul Igor Armaş, care a revenit la naţională după o pauză de doi ani.



"Fiecare din jucătorii convocați așteaptă cu nerăbdare acest meci și credeți-mă că fiecare din noi dorește să câștige mai mult ca oricine din țara asta meciul, pentru că o victorie ne-ar da încredere pentru meciurile următoare", a spus IGOR ARMAȘ, fundaș Moldova.



Partida dintre naționala Moldovei și cea a Andorrei va fi oficiată de o brigadă de arbitri din Suedia, care îl va avea la centru pe Bojan Pandzic. Acesta va fi ajutat la cele tușe de către Joakim Nillson și Daniel Gustavsson.



Confruntarea de pe stadionul "Zimbru" va fi transmisă în direct şi în exclusivitate pe 8 iunie de PRIME, cu începere de la ora 19:00. Naționala Moldovei a pierdut primele două partide disputate în grupa H cu Franța și Turcia și nu are niciun punct acumulat.