SPÎNU: Se duce o adevărată luptă pentru independenţa energetică a țării

Se duce o adevărată luptă pentru independenţa energetică a țării. Declarația a fost făcută de vicepremierul Andrei Spânu, în contextul crizei energetice. Potrivit lui, în lipsa acestei independențe, Moldova nu se poate dezvolta pe deplin.

"O ţară care nu este independentă energetic, din păcate, nu poate să se dezvolte bine în continuare. Eu am trimis o solicitare ca să avem aceasta discuţie", afirmă vicepremierul.

Potrivit lui Spînu, săptămâna trecută, directorul "Moldovagaz", Vadim Ceban, a mers la Sankt Petersburg pentru a discutat cu conducerea "Gazprom-ului", dar aceasta întâlnirea nu a adus vreun rezultat.

"S-a discutat situaţia existentă, s-a discutat implementarea Pachetului Energetic III, ceea ce am votat la Legea gazelor, s-a discutat multe elemente, dar din păcate, nu este un răspuns clar din partea Gazprom-ului. Am primit semnale că am putea să avem o discuţie până în finalul lunei august", a mai spus Spînu.