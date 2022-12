Spînu: CSE a dispus revizuirea tarifului la energie chiar din luna decembrie

Comisia Situații Excepționale a dispus revizuirea tarifului la energia electrică chiar din luna decembrie. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Andrei Spînu.

Tariful la energia electrică va scădea cu 25%, până la 4 lei per kilowat oră. Decizia va fi luată în următoarele zile de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile în care Centrala de la Cuciurgan va livra pe malul drept al Nistrului 53% din consumul necesar de curent în decembrie. Energia electrică va fi produsă din gazul livrat Moldovei de "Gazprom" şi direcţionat exclusiv regiunii transnistrene. Administraţia de la Tiraspol va trebui să achite acest volum de gaze, iar Cuciurganul - să livreze curent cu 73 de dolari per megawat-oră. Malul drept al Nistrului va fi asigurat cu gaze din rezervele acumulate în ultimele luni.

Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a precizat că în decembrie avem trei surse de energie electrică. Procurăm de la Centrala Cuciurgan 53% din consumul necesar, la un preţ de 73 de dolari pentru MegaWatt/oră. O treime din necesar e cumpărată de la Termoelectrica şi CET NORD, la un preţ de 225 de euro, restul - din România, cu 90 de euro. În ianuarie 2023 vom fi asiguraţi totalmente cu energie electrică produsă la Centrala Cuciurgan din stânga Nistrului.

"Scenariul în care am rupe orice poduri şi am arunca milioane de oameni în iarnă fără electricitate nu este unul responsabil. Tariful pentru consumator urma să crească la cel puţin opt lei. Prognozele nu sunt foarte bune nici pe piaţa europeană şi nimeni nu dă garanţii că în decembrie sau ianurie, sau februarie, am fi putut achiziţiona la aceste preţuri", a precizat Spînu.

Zilnic în regiunea transnistreană vor fi livrate 5,7 milioane de metri cubi de gaze, pentru care Tiraspolul va trebui să achite.



"Reieşind din experienţa de 30 de ani în care malul stâng nu a achitat gazul livrat de Gazprom acolo, pot doar presupune că nu vor achita. În acelaşi timp, repet, dacă malul stâng va rămâne fără gaz, este decizia unilaterală şi responsabilitatea unilaterală a Gazpromulu", a declarat ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

Pentru neachitarea gazelor livrate în regiunea transnistreană, Gazpromul nu poate reproşa Chişinăului nimic, din punct de vedere juridic.

"- Dacă aţi examinat scenariul în cazul în care stânga Nistrului nu achită pentru aceste 5,7 milioane de metri cubi, "Gazprom" ar putea juridic sau politic să ne reproşeze aceşti bani şi ce urmează?

- Politic, da, juridic - nu.

- Tocmai deputaţii PAS, inclusiv şi dumneavoastră au pornit această campanie pe Facebook, "bez sveta i bez vas" ... Din punct de vedere economic este rezonabilă această decizie după cum aţi explicat, dar din punct de vedere politic şi geopolitic, cât de rezonabilă şi corectă este aceată decizie ?

- Voi plăti eu politic dacă va fi o decizie greşită.

- Si cum credeţi, cât va costa politic pentru dumneavoastră?

- Mai puţin contează, contează ca cetăţenii republicii să aibă energie electrică şi căldură", a spus Spînu.

Andrei Spînu a mai spus că, de acum încolo, nu se vor anunţa volumele de gaze depozitate de Republica Moldova în România şi Ucraina. Ministrul doar a menţionat că s-au stocat până în prezent aproape 250 de milioane de metri cubi, aceasta fiind o cantitate ce ar acoperi necesarul de gaze pentru două luni, în ţara noastră.

Amintim că din noiembrie Centrala de la Cuciurgan a sistat livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului, pe motiv că "Gazprom"-ul a redus volumele de gaze pentru Moldova. Subiectul crizei energetice a fost discutat cu reprezentantul politic al regiunii, Vitali Ignatiev, la sfârşitul lunii octombrie, şi vineri, 2 decembrie.