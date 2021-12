Cel mai popular film al anului, ”Spider-Man: No Way Home”, bate recorduri după recorduri. La doar două săptămâni de la lansare, pelicula cu supereroi a intrat în topul select al filmelor cu încasări de peste 1 miliard de dolari.



”Spider-Man: No Way Home” este și primul film care a depășit borna de 1 miliard de dolari din încasări de la începutul pandemiei. Asta deși nu a fost încă lansat în mai multe țări, printre care şi China.

Criticii de film se așteaptă că pelicula va depăşi 2 miliarde de dolari la Box Office, lucru reușit doar de patru filme până acum. Cel mai profitabil lungmetraj din toate timpurile este legendarul Avatar al lui James Cameron, care a acumulat din 2009 până în prezent peste 2,8 miliarde de dolari.