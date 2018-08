SPERIATĂ DE MOARTE. O tânără din raionul Căuşeni, RĂPITĂ chiar de ziua ei de naştere. Ce spun martorii

Răpită chiar de ziua ei de naştere. A păţit-o o tânără de 22 de ani din satul Tocuz, raionul Căuşeni. Incidentul a avut loc aseară târziu la stâna din sat, unde fata dădea o petrecere.

Potrivit făptaşilor, tânăra a fost furată cu scopul de a fi luată de mireasă. Totul s-a întâmplat după ce omagiata a fost sunată de un cioban, de la o stână unde ea lucrase anterior, şi l-a invitat la petrecere. Bărbatul însă a venit însoţit de un cuplu şi împreună ar fi răpit-o.



"El m-a urcat în maşină, pe bancheta din spate, nu mi-a zis nimic, a urcat şi el, au pornit maşina. Le spuneam să oprească, dar ei tăceau şi mergeau", a explicat Mariana Zop, victimă.



După mai multe ţipete ale fetei, indivizii au oprit maşina, iar ea a reuşit să fugă.



"Eu strigam şi când s-au săturat, a oprit. Nu reuşise să oprească că eu am deschis uşa şi am fugit prin răsărită şi am venit aici. Am început a plânge şi m-am rătăcit", a povestit victima.



Câţiva martori spun că au încercat să-i oprească pe răpitori, dar au fost bătuţi: "Au luat-o pe Mariana, au început să o întindă şi noi am sărit în apărarea ei. A luat-o şi când a ajuns Mariana în maşină a început să ţipe că ea nu se urcă şi ei au urcat-o cu forţa. Noi am încercat să o oprim, dar acela a zis că o să-mi dea una şi eu am zis încearcă... şi el a tras în mine".



Femeia care a însoţit ciobanul la stână susţine că tânăra, care era în stare de ebrietate, ar fi urcat de bună voie în maşină: "L-a luat pe Vasile la braţ şi a venit la maşină şi au urcat. După ce a urcat ei au băut dintr-o sticlă de ţuică câte un gât".



Poliţiştii chemaţi la faţa locului au pornit un dosar penal în acest caz.



"Totuși, din investigațiile făcute la faţa locului, a fost răpită, persoanele suspecte, normal că se vor îndreptăți pentru a fugi de răspunderea penală. Ea a fost răpită cu scopul de a fi dusă la stâna de oi, unde urma să lucreze la persoana care a răpit-o", a declarat Vitalie Arnăutu, şef IP Căuşeni.



Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, făptaşii riscă până la 12 ani de închisoare.