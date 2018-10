SPERANŢĂ PENTRU VIAŢĂ! Un monument și o alee dedicate donatorilor de organe, inaugurate în Capitală

Un monument și o alee dedicate donatorilor de organe au fost inaugurate în Capitală, pe strada Academiei. Până să taie panglica, zeci de bolnavi au participat la un marș ce a avut scopul de a-i sensibiliza pe cei care refuză să dea organele rudelor decedate.



Marşul a început de la Spitalul Clinic Republican. Oamenii au parcurs pe jos circa doi kilometri, până în parcul de pe strada Academiei. La eveniment a participat și ministrul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.



"Prin alee şi prin acest monument şi chiar marșul care a fost organizat vrem să conştientizăm populaţia din Moldova despre necesitatea donării de organe. Ne dorim să ajungem la nivelul ţărilor europene în acest sens", a menţionat Silvia Radu, Ministrul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale.



În prezent, circa 40 de persoane sunt pe listele de aşteptare pentru transplant renal, şi peste 60 de persoane - pentru transplant hepatic.

Iulia Iaţco este încă din 2016 în căutarea unui ficat compatibil: "Ficatul pur şi simplu cedează. Sunt medicamente pe care trebuie să le consum în fiecare zi".



Starea de sănătate a Iuliei se agravează de la o zi la alta. Femeia a mers la investigaţii şi peste hotare. Ea a fost inclusă şi pe lista de aşteptare din Belarus.



"Acolo am fost introdusă în luna ianuarie anul acesta, după ce am stat la spital, am trecut investigaţii, dar acolo eu sunt inclusă contra plată. 132 de mii de dolari este costul operaţiei", a spus Iulia Iaţco, pacientă pe lista de aşteptare.



Transplantul de rinichi i-a dat o nouă viaţa Elenei Şchiopu din Străşeni. Femeia spune că după câteva luni bune de căutari, organul a fost prelevat chiar de la tatăl său.



"După transplant am început a înţelege un pic altfel viaţa, a o aprecia altfel şi mi-am pus alte scopuri", a precizat Elena Şchiopu.



"Numai donarea de organe poate da această speranţă pentru viaţă celor care aşteaptă în listele de aşteptare să fie transplantați", a punctat Igor Codreanu, directorul Agenţiei de Transplant.



În ultimii cinci ani, medicii au trebuit să renunțe la peste 1400 operaţii de transplant din cauza lipsei donatorilor.