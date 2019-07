Speranța Nisporeni va juca în premieră în cupele europene. Președintele clubului, optimist înaintea partidei de la Chişinău

Speranța Nisporeni intenționează să furnizeze surpriza în dubla cu Neftci Baku din primul tur preliminar al Ligii Europei. Cu toate că "alb-albaștrii" nu sunt cotați ca favoriți, trupa din Nisporeni vrea să debuteze cu dreptul în cupele europene.

Petru Efros, președintele clubului este optimist înaintea partidei de la Chişinău. Oficialul afirmă că această confruntare va fi un duel direct între antrenorii celor două cluburi Cristian Efros și Roberto Bordin.



"Nu înțeleg de ce adversarii noștri sunt considerați favoriți. Ei vând petrol, noi vindem roșii. Eu nu văd nici o problemă. Șansele sunt 50 la 50. Aici depinde de Cristian și depinde de Bordin. Bordin poate că are jucători cu salarii mai mari, însă eu nu cred că el are executori mai buni", a menţionat președinte Speranța Nisporeni.



"Ei nu sunt în campionat acum și îmi vine greu să-i analizez. Din câte am văzut joacă cu formația 4-3-3. Încearcă să joace un fotbal pozițional, au jucători rapizi pe benzi, care pot să dribleze. Ne bucurăm de așa adversar. Noi avem avantajele noastre, suntem în plin campionat, jucăm în fiecare săptămână", a precizat Cristian Efros, antrenor Speranța Nisporeni.



Speranța a achiziționat mai mulți fotbaliști din America Latină, iar unul dintre este mijlocașul mexican Felipe Ponce. Fotbalistul de 31 de ani nu a mai jucat până acum în niciun campionat din Europa.



"Mă simt foarte bine aici și mă bucur de faptul că voi avea șansa de a juca în Liga Europei. Sper să facem o figură frumoasă. Nu știu prea multe despre Neftci, am văzut doar câteva rezumate. Nu am auzit de această echipă până acum. Sper să facem un meci bun", a spus Felipe ponce, mijlocaș Speranța Nisporeni.



"Este cel mai important meci al carierei mele. Nu am jucat niciodată până acum în cupele europene, aștept cu nerăbdare aceste partide", a subliniat Fabrice Ambassa, mijlocaș Speranța Nisporeni.



Partida tur dintre Speranța Nisporeni și Neftci Baku este programată pentru 11 iulie și se va juca pe stadionul Zimbru din Capitală. Returul se va disputa pe 18 iulie în Azerbaidjan.