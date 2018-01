Speranţa Nisporeni, mulţumită de evoluţia echipei în ultima stagiune a Diviziei Naţionale de fotbal

Conducerea clubului Speranţa Nisporeni a rămas mulţumită de evoluţia echipei în ultima stagiune a Diviziei Naţionale de fotbal. Formaţia s-a clasat pe locul şase şi a repetat performanţa stabilită în sezonul 1996/1997.



"Am bătut Sheriff-ul în ultimul meci la ei acasă. În prima etapă am bătut pe Milsami, care în final s-a clasat pe locul doi. Am jucat la egalitate cu Dacia, Petrocub nu a luat puncte de la noi. Noi suntem satisfăcuţi de ceea ce am făcut. De puncte - nu, dar dacă să referim la jocul prestat, eu zic că am avut o evoluţie bună în acest campionat", a menţionat Petru Efros, preşedinte Speranţa Nisporeni.



Fotbaliştii şi staff-ul tehnic se află în prezent în vacanţă. Antrenamentele se vor relua pe 17 ianuarie. Speranţa nu va efectua un cantonament în străinătate şi se va pregăti în Republica Moldova.

"Eu înţeleg când te pregăteşti pentru cupele europene. Eu nu văd niciun sens. Sunt bani pierduţi. Eu zic, mai bine să rămânem aşa cum am fost, adică cu salariu la zi. Asta e cel mai important", a precizat Petru Efros.



Mijlocaşul sârb Vladimir Bogdanovic şi fundaşul moldovean Ion Arabadji au ajuns la un acord cu gruparea din Nisporeni şi şi-au prelungit contractele cu încă un an.