Speranţa Nisporeni a obţinut prima victorie în etapa a şaptea a Diviziei Naţionale de fotbal

Speranţa Nisporeni a spart gheaţa şi a obţinut prima victorie în etapa a şaptea a Diviziei Naţionale de fotbal. "Alb-albaştrii" au surclasat nou-promovata Dacia-Buiucani cu 3-0, chiar la Chişinău, pe stadionul Zimbru.



După o primă repriză fără goluri, oaspeţii au dat lovitura în debutul părţii secunde a jocului. Nisporenenii au înscris două goluri în doar trei minute prin ucraineanul Oleksandr Ermacenko şi Dan Pâslă.



Scorul final a fost stabilit în minutul 87 de Constantin Sandu, care a profitat de o gafă monumentală comisă de portarul echipei chişinăuiene.



"Prima repriză nu mi-a plăcut, cea de-a doua nu mi-a plăcut categoric. Două reprize foarte proaste făcute de echipa mea. Nu am văzut ca să strălucească ochii, să-şi dorească fiecare să aducă aportul său la victoria echipei", a spus antrenorul Dacia-Buiucani Chişinău, Andrei Martin.



"Am abordat foarte serios acest meci, fiindcă ştim că Buiucaniul are o echipă destul de puternică. Am jucat organizat şi este important că am obţinut această prima victorie mult aşteptată", a spus antrenorul Milsami Orhei, Iurie Osipenco.



Într-un alt meci, Milsami Orhei a învins pe teren propriu cu 3-1 pe Codru Lozova.



"Vulturii roşii" au deschis scorul destul de rapid, în minutul 8, prin Oleg Martin, dar apoi s-au împotmolit în reduta defensivă a codrenilor. Lozovenii au egalat în minutul 70 prin Ion Lăcustă, care a marcat cu capul.



Pe finalul partidei Milsami, totuşi, a smuls victoria. Decarul orheienilor Alexandru Dedov a reuşit o bijuterie de gol în minutul 81 şi tot el a recidivat în al patrulea minut de prelungiri.