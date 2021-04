Speranța Nisporeni a obținut prima victorie după jumătate de an. Alb-albaștrii au învins Codru Lozova

Speranța Nisporeni a sparta gheața și a obținut prima victorie după jumătate de an. "Alb-albaștrii" au învins Codru Lozova cu 2-1 și astfel au întrerupt seria de 11 meciuri fără victorie în Divizia Națională.

În meciul restanță, din cadrul etapei a 26-a, gazdele au deschis scorul în minutul 32 prin Marius Manole. Speranța a reușit să restabilească echilibrul pe tabelă în repriza secundă. Mai întâi, Oleksandr Ermacenko a egalat în minutul 67, iar peste 9 minute, Serghei Trofan a adus victoria mult așteptată a echipei oaspete.

"Orice înfrângere aduce o mare dezamăgire. Am avut o primă repriză bună, am dominat în totalitate, am avut destule ocazii de a marca. Trebuie să ducem totul la bun sfârșit pentru că am condus cu 1-0 și cursul jocului era în favoarea noastră. Trebuia să înscriem și din păcate a funcționat principiul: dacă nu înscrii tu, înscrie adversarul. Speranța a demonstrat că poate juca fotbal când își dorește. A fost o echipă unită în repriza a doua", a menționat Alexei Savinov, antrenor Codru Lozova.

Speranța este pe locul 8 în clasament cu 22 de puncte acumulate în 29 de meciuri, iar Codru este lanterna roșie cu doar 6 puncte în tot atâtea partide jucate.

În următoarea etapă, gruparea din Nisporeni o va întâlni pe Milsami Orhei, iar Codru va juca cu liderul Diviziei Naționale, Sheriff Tiraspol.