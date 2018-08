Speranţa Nisporeni a învins pe Dinamo-Auto Tiraspol. Cine a marcat golul victoriei

foto: publika.md

Speranţa Nisporeni și-a întrerupt seria meciurilor fără victorie în Divizia Naţională de fotbal. Elevii lui Cristian Efros au învins cu 1-0 pe Dinamo-Auto Tiraspol în etapa a 17-a şi a obţinut prima victorie după o pauză de aproape 2 luni. Golul victoriei a fost marcat de Ion Dragan în minutul 26.



"Am marcat 3 goluri azi, dar pe viitor vom tinde să le marcăm din poziţie regulamentară. Din păcate două nu au fost validate, nu ştiu, a fost acolo ofsaid sau nu. Deja nu mai contează. Contează că am câştigat", a menţionat Cristian Efros, antrenor Speranţa.



Dinamoviştii au forţat egalarea în repriza secundă, dar au rămas în inferioritate numerică din minutul 60. Ucraineanul Vladislav Kraev a fost eliminat pentru un fault dur asupra lui Bogdanovic, iar antrenorul Igor Dobrovolski a criticat în stilul său carecteristic decizia arbitrului.



"Întrebaţi-i pe ei, pe cei care au arbitrat partida. Acolo a fost fault în cealaltă direcţie, dar el îi arată cartonaşul roşu fotbalistului nostru. Să lăsăm ca fiecare să trăiască cu conștiința sa. Asta e tot. Nu vreau să mă ating de ei, că ştiţi bine ce poate urma", a precizat Igor Dobrovolski, antrenor Dinamo.



După ce a rămas în inferioritate numerică, Dinamo-Auto a atacat în valuri, având şi câteva ocazii, însă nu le-a fructificat. Astfel, nu au scăpat de critica lui Dobrovolski nici elevii săi. Tehnicianul a anunţat că va da afară câţiva fotbalişti.



"Sunt gata să evoluăm în 9 oameni, doar ca să joace aşa de bine ca azi în inferioritate numerică. În echipă sunt câţiva fotbalişti cărora le place odihna. Nu am reuşit să curăţim lotul până la urmă, dar o vom face-o neapărat", a declarat Igor Dobrovolski.



Zimbru Chişinău rămâne neînvinsă cu noul antrenor Sorin Colceag pe banca tehnică. "Galben-verzii" s-au impus cu scorul de 1-0 chiar la Bălţi, în dauna echipei locale Zaria. Golul victoriei a fost marcat de atacantul burkinabez Franck-Alex Yameogo în repriza a doua. Tot aseară, Petrocub Hânceşti a pierdut meciul de la Suruceni cu Sfântul Gheorghe, scor 0-1. Artiom Puntus a adus victoria gazdelor în minutul 81.



Etapa a 17-a se va încheia astăzi cu meciul în care vor juca primele două clasate, Sheriff şi Milsami. Partida de la Orhei va începe la ora 20:00.