Speranţa Nisporeni a încheiat la egalitate partida cu Sheriff Tiraspol

Speranţa Nisporeni a încheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu Sheriff Tiraspol, contând pentru etapa a 22-a a Diviziei Naţionale de fotbal, scor 0-0.

Confruntarea de la Orhei a început prost pentru "galben-negri". Zoran Zekic, antrenorul Sheriff-ului, a fost nevoit să-l schimbe chiar în debutul partidei pe fundaşul brazilian Cristiano da Silva, care s-a accidentat.



"Deocamdată nu ştiu cât de gravă este accidentarea. Sper că nu e nimic serios. Un adversar l-a lovit în genunchi şi nu a putut continua partida. Să sperăm că nu e foarte grav", a menţionat Zoran Zekic, antrenor Sheriff Tiraspol.



Prima repriză a fost lipsită de faze periculoase, ambele echipe ajungând cu greu în careul advers. Puțin ce s-a schimbat și după pauză.

Cea mai clară ocazie a Speranţei a fost ratată în minutul 65 de Ion Drăgan. Mijlocaşul gazdelor nu a putut profita de eroarea gravă comisă de fundaşul "viespilor" Ousmane N'Diaye.



"Am jucat destul de bine. Trebuia să marcăm. Am avut o ocazie clară de gol. E greu să vorbeşti după meci. Am preluat balonul prea aproape şi am făcut o atingere în plus. Asta e. Trebuie să lucrez în continuare, vom vedea", a precizat Ion Dragan, mijlocaş Speranţa Nisporeni.



"Ştiam ce ne aşteaptă, ştiam că terenul va fi prost. Chiar şi în aceste circumstanţe, trebuia să jucăm mult mai bine. Am avut câteva ocazii, însă nu am marcat. Nu a fost cel mai bun meci al nostru", a declarat Liridon Latifi, mijlocaş Sheriff Tiraspol.



"Sunt dezamăgit. Am vrut să obţinem toate cele 3 puncte în această partidă, însă terenul a fost greu, nu am putut combina aşa cum ne place. Am făcut tot ce am putut într-o partidă cu un adversar care doar s-a apărat. Am forţat, însă nu am putut marca", a spus Ousmane N'Diaye, fundaş Sheriff Tiraspol



Sheriff Tiraspol nu a marcat nici un gol în ultimele două partide de campionat, terminând la egalitate disputele cu Petrocub şi Speranţa. "Galben-negrii" conduc autoritar clasamentul Diviziei Naționale, cu 56 de puncte la active, în timp ce Speranţa este pe locul 6, cu 27 de puncte.



Într-o altă partidă a etapei, Dinamo-Auto Tiraspol a dispus la Chişinău de Codru Lozova. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 52 de Maxim Mihaliov. În urma acestei victorii, "automobiliştii" au urcat pe locul 5 în clasament.

De cealaltă parte, Codru Lozova este "lanterna roşie" a Diviziei Naţionale, având doar 3 puncte la activ.