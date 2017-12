SPERANŢA ÎN SĂRBĂTORI. Fotbaliştii şi-au încercat puterile în două concursuri

Distracţie la maximum la clubul de fotbal Speranţa Nisporeni! Fiind în toiul sărbătorilor de iarnă, componenții lotului au avut parte de un antrenament amuzant şi şi-au încercat puterile în două concursuri inedite.



Iniţial, fotbaliștii au încercat să țintească bara transversală de la centrul terenului.

Câştigătorul acestei competiţii a devenit Mihai Bolun, care l-a învins în finală pe Alexandru Răilean.



Apoi a fost stabilit cel mai bun executor al loviturilor de la 11 metri. Aici, surpriză - victoria i-a revenit portarului Nicolae Ţurcanu. Mai mult decât atât: acesta l-a învins în finală pe celălalt goalkeeper al lotului, Mihai Păiuş.



Învingătorii au primit de la conducerea clubului veșminte de Moş Crăciun şi le-au probat chiar pe teren.



"Nu cred că a fost greu. Asta depinde de măiestria fiecăruia. Cine poate mai bine, acela nimereşte şi câştigă. Sincer, nu m-am aşteptat. A fost o surpriză foarte plăcută pentru toţi fotbaliştii", a zis Mihai Bolun, fundaş Speranţa Nisporeni.



"Moş Crăciun mi-a făcut cadou în acest an şi am devenit tătic, într-adevăr am un copil. Mulţumesc lui Dumnezeu, soţiei, familiei. Cred că o să plec acasă şi să fac un cadou copilului. El abia începe să vadă, are doar o lună. O să vadă ceva roşu, când va veni tata acasă cu cadouri", a spus Nicolae Țurcanu, portar Speranța.



"Trebuia să facem acest lucru ieri, însă băieţii au cerut să fie liberi în ziua Crăciunului. Astăzi am hotărât să le facem o surpriză şi să facem antrenament cu crăciunei. 20 şi seva de crăciunei avem astăzi la antrenament. Eu zic că e o distracţie, e ceva plăcut", a declarat Petru Efros, președintele Speranța.



Speranţa continuă antrenamentele, chiar dacă sezonul fotbalistic s-a încheiat în urmă cu o lună.



Vacanţa jucătorilor va începe pe 29 decembrie şi va dura până pe 17 ianuarie.