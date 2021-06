Speranța echipei naționale a Franței la Campionatul European de fotbal este Kylian Mbappe. Atacantul afirmă că este pregătit fizic

La Campionatul European de fotbal, speranțele echipei naționale a Franței se vor lega, în primul rând, de Kylian Mbappe. Multă lume așteaptă ca cel mai scump fotbalist din lume, care valorează 160 de milioane de euro, să "rupă gura târgului" la turneul final.Atacantul de 22 de ani afirmă că este pregătit fizic de meciurile tari din această vară, dar crede că pregătirea morală este la fel de importantă."Nimeni nu te va împinge de la spate. Trebuie să fii încrezător că poți mișca munții. Eu am jucat pe aceleași terenuri ca și Messi și Cristiano. Ei sunt mai buni decât mine, ei au realizat mult mai multe decât mine, dar de fiecare dată îmi zic că eu sunt la fel de bun, iar asta mă face să-mi depășesc propriile limite pentru a ajunge pe culmile pe care doresc."Mbappe este legitimat la Paris Saint-Germain, iar anul trecut a fost la un pas de a câștiga Liga Campionilor. În finală, parizienii au cedat în fața germanilor de la Bayern Munchen. Recent, PSG a ajuns până în semifinale, unde a fost eliminat de Manchester City."Nu trebuie să pierzi pentru a învăța din asta. Referitor la înfrângerile suferite recent, încerc mereu să privesc partea pozitivă. Am căpătat o nouă experiență, care mă va ajuta ulterior. Am învățat asta de la alți jucători, antrenori. Nu trebuie să pierd ca să învăț."Mbappe a fost unul dintre eroii naționalei Franței la Campionatul Mondial din 2018, turneu la care a marcat 4 goluri."În mod normal, câștigarea unui titlu mondial este deja vârful carierei. Chiar sunt norocos că am reușit asta la doar 19 ani. Mă va ajuta în viitor. O dată ce avem un titlu mondial în palmares, scopul e să cucerim acum altul. Pentru mine acesta nu a fost scopul vieții. Era o etapă monumentală, nu trebuie subestimată importanța unei Cupe Mondiale, dar este o etapă."La Euro 2020, naționala Franței va fi în grupa F, supranumită "grupa morții", unde mai sunt deținătoarea trofeului Portugalia, Germania și Ungaria.Meciurile turneului final vor fi transmise în direct de PRIME și CANAL 5, unde vor fi comentate în limba română, dar și de CANAL 3, unde vor avea comentariul în limba rusă.