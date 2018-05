SPERANȚA A REMIZAT CU SHERIFF. Tiraspolenii au obţinut un punct în ultimele două etape

foto: Speranța Nisporeni

Speranţa Nisporeni a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu Sheriff Tiraspol din etapa a noua a Diviziei Naţionale la fotbal.



"Viespile" au atacat în valuri în repriza secundă, însa trupa lui Cristian Efros şi-a păstrat poarta intactă.

Gruparea tiraspoleană a terminat jocul în inferioritate numerică după eliminarea burkinabezului, Abdoul Gafar, în minutul 86.



"Pe de o parte dacă să analizezi, parcă rezultatul de egalitate este ok, dar, totuşi, am jucat acasă şi vrem mai mult. E bine cum este, dar vrem mai mult", a spus Cristian Efros, antrenor Speranţa Nisporeni.



"Am fost un joc dificil şi în mare parte ne-am apărat. Antrenorul ne-a indicat să jucăm compact şi să nu permitem adversarului să aibă posesia. Cred că ne-am atins obiectivul propus", a zis Gheorghi Bugulov, mijlocaş Speranţa Nisporeni.



"Am atacat mult atât în prima, cât şi în a doua repriză. Am avut multe şanse, însă valoarea noastră nu ne-a permis să fructificăm ocaziile, a declarat Victor Mihailov, antrenor interimar Sheriff Tiraspol.



Campioana în exerciţiu a acumulat doar un punct în ultimele două etape disputate, dar rămâne lider în clasament. La 3 puncte de tiraspoleni s-a apropiat Milsami. Orheienii au învins cu 2-1 formaţia Petrocub-Hincesti.



În celelalte meciuri, Sfântul Gheorghe Suruceni a dispus cu 1-0 de Zimbru Chişinău, iar Zaria Bălţi a remizat, scor 1-1 cu Dinamo-Auto Tiraspol.