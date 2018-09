SPERANȚA A DAT LOVITURA! Formația din Nisporeni a învins pe Milsami Orhei

Speranța Nisporeni a furnizat surpriza etapei a 20-a a Diviziei Naționale de fotbal. Gruparea antrenată de Cristian Efros s-a impus în fața lui Milsami cu scorul de 1-0, într-o partidă jucată la Orhei.

În prima repriză "vulturii-roșii" și-au dominat clar adversarul şi au avut numeroase ocazii de a marca. Speranța a dat lovitura în minutul 74 prin Ion Dragan. Atacantul de 22 de ani a înscris cu ușurință din fața porții.



"Suntem foarte fericiți că am câștigat. Este o victorie pe care am așteptat-o multă vreme. În fiecare partidă dorim să câștigăm, însă des nu obținem rezultatul pe care îl dorim. Facem des greșeli și avem probleme la faza de finalizare", a spus Maxim Iurcu, fundaș Speranța.



"Adversarul a fost periculos, cu multe centrări în careu, cu multe faze fixe. Sunt mult mai înalți decât noi și au fost periculoși dar noi am fost foarte concentrați. Nu mereu înălțimea joacă cel mai important rol", a spus Cristian Efros, antrenor Speranța Nisporeni.



Din lotul formației Milsami Orhei a lipsit atacantul Igor Bugaiov. Antrenorul orheienilor Veaceslav Rusnac nu a dorit să explice motivul acestei decizii.



- Noi avem în lot 20 de fotbaliști, am din ce alege.

- Circulă un zvon că el nu mai este la echipă, a apărut un conflict între voi...

- Dumneavoastră comentați zvonurile sau fotbalul?



Milsami se află pe locul doi în clasament, la 10 puncte distanță de liderul Sheriff Tiraspol. Campioana en-titre a dispus cu 3-0 de Zimbru Chișinău.

"Viespile" au deschis scorul în minutul 18. Antun Palic a executat perfect o lovitură de la colț, iar Veaceslav Posmac a înscris cu capul.



Bosniacul Rifet Kapic a dublat până la pauză avantajul tiraspolenilor. Scorul final a fost stabilit în minutul 75 de belgianul Ziguy Badibanga.